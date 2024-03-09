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Арендаторов научили, как распознать в хозяине квартиры мошенника

Арендаторов научили, как распознать в хозяине квартиры мошенника - 09.03.2024, ПРАЙМ

Арендаторов научили, как распознать в хозяине квартиры мошенника

Случаи мошенничества при сдаче квартир в аренду очень распространены. Юрист по недвижимости Дмитрий Молчанов рассказал агентству “Прайм” о трех ключевых... | 09.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-09T04:04+0300

2024-03-09T04:04+0300

2024-03-09T04:04+0300

аренда жилья

договор аренды

недвижимость

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МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Случаи мошенничества при сдаче квартир в аренду очень распространены. Юрист по недвижимости Дмитрий Молчанов рассказал агентству “Прайм” о трех ключевых пунктах, которые должны насторожить при аренде съеме жилья.Нередко договор найма жилья предлагают подписать с представителем по простой письменной доверенности.“Однако в отличие от нотариально удостоверенных доверенностей, действие простой письменной доверенности в конкретную дату проверить невозможно. Как итог, уже впоследствии может выясниться, что доверенность или была уже отозвана, или вовсе поддельная”, - объясняет эксперт.В таком случае договор найма жилого помещения будет признан недействительным, и собственник квартиры сможет вас выселить, так как правовых оснований занимать квартиру у вас не будет.Еще одна ситуация - право собственности на квартиру не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Учет прав на недвижимое имущество ведет Росреестр, который получает и вносит сведения в ЕГРН. Однако бывает, что квартиру пытаются сдать еще до официальной регистрации права. К примеру, если только что купили или получили в наследство.Юрист советует не рисковать и дождаться регистрации права собственности. Потому что представленные документы-основания возникновения права могут оказаться поддельными или недостаточными по закону.“Необходимо проверить информацию в ЕГРН и удостовериться, что квартиру вам сдает именно собственник, а не лицо, которое выдает себя за него. Иначе реальный собственник впоследствии сможет легко признать ваш договор найма жилого помещения недействительным”, - предупреждает Молчанов.И наконец еще один тревожный звоночек – квартиру вам сдает не собственник, а наниматель без согласования с собственником.И здесь по аналогии с субарендой необходимо проверить, есть ли у нанимателя право сдавать квартиру в наем второго порядка. Скорее всего, такого права у него нет. Если не проверить это условие и снять квартиру, собственник может оспорить такой договор на том основании, что не давал своего согласия. И это, по словам юриста, тоже законная причина для признания договора недействительным и выселения вас из квартиры.Лучше всего взять на сделку юриста для проверки договора и полномочий арендодателя. Иначе велик риск встретить мошенника и платить за квартиру не тому человеку, а потом неожиданно быть выселенными из нее, заключил юрист.

https://1prime.ru/20240221/843126363.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

аренда жилья, договор аренды, недвижимость