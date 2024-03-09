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В США работают над альтернативным пакетом помощи Украине, узнал NBC News

В США работают над альтернативным пакетом помощи Украине, узнал NBC News - 09.03.2024, ПРАЙМ

В США работают над альтернативным пакетом помощи Украине, узнал NBC News

Конгрессмены-республиканцы в США разрабатывают альтернативный пакет помощи Киеву, часть которой может быть предоставлена в форме кредита, сообщает телеканал NBC | 09.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-09T05:13+0300

2024-03-09T05:13+0300

2024-03-09T05:14+0300

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МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Конгрессмены-республиканцы в США разрабатывают альтернативный пакет помощи Киеву, часть которой может быть предоставлена в форме кредита, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники. "Спикер палаты представителей Майк Джонсон и председатели ключевых комитетов палаты представителей, которые имеют отношение к национальной безопасности, работают над разработкой своего собственного пакета помощи Украине", - говорится в сообщении телеканала. Глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол отметил, что рассматривается возможность предоставления части невоенной помощи Киеву в кредит. "Экономическая помощь для поддержки общего функционирования правительства Украины и ее долгосрочных мер по восстановлению стали бы предметом кредита", - указывает телеканал. По мнению Маккола, замороженные российские активы могут быть использованы в качестве залога для получения этого кредита. При этом неназванный американский чиновник заявил телеканалу, что предлагаемый вариант неидеален. "Просить страну взять на себя десятки миллионов долларов долга, который она не может погасить... (Это) в долгосрочной перспективе нанесет ущерб Украине и может в дальнейшем привести к экономическим кризисам", - заявил он. Конгресс из-за позиции республиканского большинства в палате представителей до сих пор не поддержал запрос администрации президента Джо Байдена о выделении еще 60 миллиардов долларов для Киева. Выделенные ранее ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину во исполнение предыдущих контрактов. Бывший американский лидер и наиболее вероятный кандидат в президенты США от республиканцев на выборах 2024 года Дональд Трамп ранее предлагал перестать безвозмездно предоставлять помощь иностранным государствам, превратив такую поддержку в кредитные займы. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".

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