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В Кремле пообещали сообщить, как Путин будет голосовать на выборах
В Кремле пообещали сообщить, как Путин будет голосовать на выборах - 09.03.2024, ПРАЙМ
В Кремле пообещали сообщить, как Путин будет голосовать на выборах
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле своевременно сообщат, в каком формате проголосует российский лидер Владимир Путин на... | 09.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-09T05:40+0300
2024-03-09T05:40+0300
2024-03-09T05:41+0300
политика
россия
владимир путин
голосование
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МОСКВА, 9 мар – ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле своевременно сообщат, в каком формате проголосует российский лидер Владимир Путин на предстоящих выборах главы государства. "Мы своевременно сообщим", – сказал он РИА Новости, отвечая на вопрос, проголосует ли Путин на участке или дистанционно.
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россия, владимир путин, голосование
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, голосование
В Кремле пообещали сообщить, как Путин будет голосовать на выборах
В Кремле обещают своевременно сообщить, как Путин будет голосовать на выборах президента