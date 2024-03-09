https://1prime.ru/20240309/846104039.html

В Кремле пообещали сообщить, как Путин будет голосовать на выборах

В Кремле пообещали сообщить, как Путин будет голосовать на выборах - 09.03.2024, ПРАЙМ

В Кремле пообещали сообщить, как Путин будет голосовать на выборах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле своевременно сообщат, в каком формате проголосует российский лидер Владимир Путин на... | 09.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-09T05:40+0300

2024-03-09T05:40+0300

2024-03-09T05:41+0300

политика

россия

владимир путин

голосование

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МОСКВА, 9 мар – ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле своевременно сообщат, в каком формате проголосует российский лидер Владимир Путин на предстоящих выборах главы государства. "Мы своевременно сообщим", – сказал он РИА Новости, отвечая на вопрос, проголосует ли Путин на участке или дистанционно.

https://1prime.ru/20240305/845970951.html

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россия, владимир путин, голосование