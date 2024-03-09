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Столкновения фургона и грузовика в США привело к многочисленным жертвам - 09.03.2024, ПРАЙМ
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Столкновения фургона и грузовика в США привело к многочисленным жертвам
Столкновения фургона и грузовика в США привело к многочисленным жертвам - 09.03.2024, ПРАЙМ
Столкновения фургона и грузовика в США привело к многочисленным жертвам
По меньшей мере девять человек погибли в результате столкновения фургона и грузовика в американском штате Висконсин, сообщает телеканал CBS со ссылкой на... | 09.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-09T06:07+0300
2024-03-09T06:09+0300
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происшествия
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МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. По меньшей мере девять человек погибли в результате столкновения фургона и грузовика в американском штате Висконсин, сообщает телеканал CBS со ссылкой на местную полицию. "Девять человек мертвы после столкновения между грузовиком и фургоном (в Висконсине)", - говорится в сообщении телеканала. Ведется расследования обстоятельств произошедшего. Губернатор штата Тони Эверс в соцсети X выразил соболезнования родственникам погибших.
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сша, дтп, жертвы
США, ДТП, жертвы, Происшествия
06:07 09.03.2024 (обновлено: 06:09 09.03.2024)
 
Столкновения фургона и грузовика в США привело к многочисленным жертвам

CBS: в США погибли девять человек в результате столкновения фургона и грузовика

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МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. По меньшей мере девять человек погибли в результате столкновения фургона и грузовика в американском штате Висконсин, сообщает телеканал CBS со ссылкой на местную полицию.
"Девять человек мертвы после столкновения между грузовиком и фургоном (в Висконсине)", - говорится в сообщении телеканала. Ведется расследования обстоятельств произошедшего.
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