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Столкновения фургона и грузовика в США привело к многочисленным жертвам

Столкновения фургона и грузовика в США привело к многочисленным жертвам - 09.03.2024, ПРАЙМ

Столкновения фургона и грузовика в США привело к многочисленным жертвам

По меньшей мере девять человек погибли в результате столкновения фургона и грузовика в американском штате Висконсин, сообщает телеканал CBS со ссылкой на... | 09.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-09T06:07+0300

2024-03-09T06:07+0300

2024-03-09T06:09+0300

сша

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МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. По меньшей мере девять человек погибли в результате столкновения фургона и грузовика в американском штате Висконсин, сообщает телеканал CBS со ссылкой на местную полицию. "Девять человек мертвы после столкновения между грузовиком и фургоном (в Висконсине)", - говорится в сообщении телеканала. Ведется расследования обстоятельств произошедшего. Губернатор штата Тони Эверс в соцсети X выразил соболезнования родственникам погибших.

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сша, дтп, жертвы