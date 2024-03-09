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Трамп принял Орбана в своем имении во Флориде
Трамп принял Орбана в своем имении во Флориде - 09.03.2024, ПРАЙМ
Трамп принял Орбана в своем имении во Флориде
Бывший президент США Дональд Трамп встретился в своем имении во Флориде с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщили в пресс-службе американского... | 09.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-09T06:34+0300
2024-03-09T06:34+0300
2024-03-09T06:34+0300
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МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Бывший президент США Дональд Трамп встретился в своем имении во Флориде с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщили в пресс-службе американского политика. "Трамп и Орбан на встрече в Мар-а-Лаго обсудили широкий спектр вопросов, затрагивающих Венгрию и США, включая первостепенную важность крепкой и защищенной границы для каждой нации", - сообщили в пресс-службе Трампа. Планы предшественника провести встречу с Орбаном ранее раскритиковал действующий президент США Джо Байден, который заявил, что венгерский премьер открыто возражает против демократии и "ищет диктатуры".
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США, Дональд Трамп, Виктор Орбан, встреча, Политика
Трамп принял Орбана в своем имении во Флориде
Дональд Трамп встретился с Виктором Орбаном в своем имении во Флориде
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Бывший президент США Дональд Трамп встретился в своем имении во Флориде с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщили в пресс-службе американского политика.
"Трамп и Орбан на встрече в Мар-а-Лаго обсудили широкий спектр вопросов, затрагивающих Венгрию и США, включая первостепенную важность крепкой и защищенной границы для каждой нации", - сообщили в пресс-службе Трампа.
Орбан заявил о завершении гегемонии Запада
Планы предшественника провести встречу с Орбаном ранее раскритиковал действующий президент США Джо Байден, который заявил, что венгерский премьер открыто возражает против демократии и "ищет диктатуры".