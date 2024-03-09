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Офицер разведки объяснил, как Макрон пытается втянуть США в войну с Россией

Офицер разведки объяснил, как Макрон пытается втянуть США в войну с Россией - 09.03.2024, ПРАЙМ

Офицер разведки объяснил, как Макрон пытается втянуть США в войну с Россией

Делая провокационные заявления об отправке войск на Украину, президент Франции Эммануэль Макрон пытается втянуть США в войну с Россией, заявил РИА Новости... | 09.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-09T06:42+0300

2024-03-09T06:42+0300

2024-03-09T06:42+0300

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МОСКВА, 9 мар – ПРАЙМ. Делая провокационные заявления об отправке войск на Украину, президент Франции Эммануэль Макрон пытается втянуть США в войну с Россией, заявил РИА Новости отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер. "Это его глупая игра. Во-первых, Франция не располагает достаточной военной силой для развертывания, чем-либо значимым для Украины. Таким образом, Франции понадобится помощь других стран НАТО, которые хотели бы направить войска. Что произойдет, когда они вступят в бой с Россией? Что произойдет, когда Россия уничтожит эти войска? Затем Франция закричит: "НАТО, приходи к нам на помощь!" – сказал Риттер. По его словам, такие действия Франции создадут "ловушку" для Вашингтона, который будет вынужден прийти на помощь своим союзникам по НАТО. "Мы не можем этого допустить. Мы не можем допустить возникновения ситуации, когда европейский лидер принимает решения, которые в конечном итоге приведут к тому, что США вступят в войну с Россией", – подчеркнул он. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" – поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По словам Макрона, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после его заявлений канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военных на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. Позднее Макрон, подвергшийся резкой критике за заявления о возможности отправки солдат на Украину, сказал, что все его слова о конфликте на Украине обдуманы. Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль обратил внимание на слова президента Франции о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

https://1prime.ru/20240213/843052798.html

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сша, эммануэль макрон, россия, мнение