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Инфляция в Китае в феврале достигла 0,7 процента - 09.03.2024, ПРАЙМ
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Инфляция в Китае в феврале достигла 0,7 процента
Инфляция в Китае в феврале достигла 0,7 процента - 09.03.2024, ПРАЙМ
Инфляция в Китае в феврале достигла 0,7 процента
Индекс потребительских цен (CPI) Китая - основной показатель инфляции - в феврале 2024 года вырос на 0,7% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные в... | 09.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-09T06:45+0300
2024-03-09T06:47+0300
экономика
инфляция
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МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Индекс потребительских цен (CPI) Китая - основной показатель инфляции - в феврале 2024 года вырос на 0,7% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные в субботу данные государственного статистического управления КНР. В первые два месяца 2024 года индекс потребительских цен в стране остался на том же уровне, что и в январе-феврале прошлого года. CPI в городах в феврале вырос на 0,8% по сравнению с прошлым годом, в сельской местности на 0,5%. Продовольственные товары подешевели на 0,9%, цены на непродовольственные товары выросли на 1,1%, на потребительские снизились на 0,1%, услуги подорожали на 1,9%. Цены на свежие фрукты в феврале в годовом выражении снизились на 4,1%, на овощи и зелень - выросли на 2,9%, цены на мясо снизились на 2,9%. Цены на яйца в феврале снизились на 5,1%. Услуги здравоохранения в феврале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года подорожали на 1,5%, цены на образование и культурно-развлекательные мероприятия выросли на 3,9%, на транспорт и связь - снизились на 0,4%, цены на жилье выросли на 0,2%. Тем временем индекс цен производителей (PPI) в феврале в годовом выражении снизился на 2,7%. Согласно официальному прогнозу китайских властей, инфляция в Китае в 2024 году составит примерно 3%. По итогам 2023 года инфляция в Китае составила 0,2%, хотя власти ожидали роста цен примерно на 3%. С февраля 2023 года инфляция в Китае не поднималась выше 1%. Нулевую инфляцию в стране фиксировали в июне и сентябре, а дефляцию - в июле, октябре и ноябре. Дефляция в Китае также сохранялась в декабре 2023 года и январе текущего. В статбюро заявляли, что замедление роста CPI в годовом исчислении объясняется высокой базой в соответствующем периоде 2022 года.
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инфляция
Экономика, инфляция
06:45 09.03.2024 (обновлено: 06:47 09.03.2024)
 
Инфляция в Китае в феврале достигла 0,7 процента

Статуправление КНР: инфляция в Китае в феврале составила 0,7 процента

© Фото : Unsplash/Nick FewingsПекин, Китай
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2024
© Фото : Unsplash/Nick Fewings
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МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Индекс потребительских цен (CPI) Китая - основной показатель инфляции - в феврале 2024 года вырос на 0,7% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные в субботу данные государственного статистического управления КНР.
В первые два месяца 2024 года индекс потребительских цен в стране остался на том же уровне, что и в январе-феврале прошлого года.
CPI в городах в феврале вырос на 0,8% по сравнению с прошлым годом, в сельской местности на 0,5%. Продовольственные товары подешевели на 0,9%, цены на непродовольственные товары выросли на 1,1%, на потребительские снизились на 0,1%, услуги подорожали на 1,9%.
Цены на свежие фрукты в феврале в годовом выражении снизились на 4,1%, на овощи и зелень - выросли на 2,9%, цены на мясо снизились на 2,9%. Цены на яйца в феврале снизились на 5,1%.
Услуги здравоохранения в феврале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года подорожали на 1,5%, цены на образование и культурно-развлекательные мероприятия выросли на 3,9%, на транспорт и связь - снизились на 0,4%, цены на жилье выросли на 0,2%.
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Тем временем индекс цен производителей (PPI) в феврале в годовом выражении снизился на 2,7%.
Согласно официальному прогнозу китайских властей, инфляция в Китае в 2024 году составит примерно 3%. По итогам 2023 года инфляция в Китае составила 0,2%, хотя власти ожидали роста цен примерно на 3%.
С февраля 2023 года инфляция в Китае не поднималась выше 1%. Нулевую инфляцию в стране фиксировали в июне и сентябре, а дефляцию - в июле, октябре и ноябре. Дефляция в Китае также сохранялась в декабре 2023 года и январе текущего. В статбюро заявляли, что замедление роста CPI в годовом исчислении объясняется высокой базой в соответствующем периоде 2022 года.
 
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