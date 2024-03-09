Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Илон Маск решил конкурировать с YouTube, сообщает Fortune - 09.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240309/846105679.html
Илон Маск решил конкурировать с YouTube, сообщает Fortune
Илон Маск решил конкурировать с YouTube, сообщает Fortune - 09.03.2024, ПРАЙМ
Илон Маск решил конкурировать с YouTube, сообщает Fortune
Социальная сеть X, принадлежащая американскому предпринимателю и миллиардеру Илону Маску, планирует запустить на следующей неделе приложение для SmartTV,... | 09.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-09T07:09+0300
2024-03-09T07:12+0300
сша
соцсеть x
youtube
аналог
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/40/841254007_0:75:2400:1425_1920x0_80_0_0_d67093224ab67838e1a5d85ed1a2e611.jpg
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Социальная сеть X, принадлежащая американскому предпринимателю и миллиардеру Илону Маску, планирует запустить на следующей неделе приложение для SmartTV, функционал которого будет схож с приложением YouTube, сообщает журнал Fortune со ссылкой на источники. "В попытке конкурировать с YouTube и переосмыслить себя как видеоплатформу компания X Илона Маска запускает телевизионное приложение для SmartTV Amazon и Samsung... Компания планирует запустить приложение на следующей неделе... оно выглядит "идентично" телевизионному приложению YouTube", - пишет издание. По словам анонимного источника, Маск нацелен на конкуренцию с YouTube. Как сообщил сам Маск в соцсети X, компания стремится к тому, чтобы дать людям возможность смотреть длительные видео на большом экране.
https://1prime.ru/20240307/846041958.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/40/841254007_200:0:2200:1500_1920x0_80_0_0_50028d350e71d5533fd7724340f300cc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, соцсеть x, youtube, аналог
США, соцсеть X, YouTube, аналог
07:09 09.03.2024 (обновлено: 07:12 09.03.2024)
 
Илон Маск решил конкурировать с YouTube, сообщает Fortune

Fortune: соцсеть X представит приложение - аналог YouTube для SmartTV

© Unsplash/BoliviaInteligenteОбновленный логотип твиттера
Обновленный логотип твиттера
© Unsplash/BoliviaInteligente
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Социальная сеть X, принадлежащая американскому предпринимателю и миллиардеру Илону Маску, планирует запустить на следующей неделе приложение для SmartTV, функционал которого будет схож с приложением YouTube, сообщает журнал Fortune со ссылкой на источники.
"В попытке конкурировать с YouTube и переосмыслить себя как видеоплатформу компания X Илона Маска запускает телевизионное приложение для SmartTV Amazon и Samsung... Компания планирует запустить приложение на следующей неделе... оно выглядит "идентично" телевизионному приложению YouTube", - пишет издание.
По словам анонимного источника, Маск нацелен на конкуренцию с YouTube.
Обновленный логотип твиттера
Маск заявил, что соцсеть Х может скрывать лайки и репосты, передает Reuters
7 марта, 07:43
Как сообщил сам Маск в соцсети X, компания стремится к тому, чтобы дать людям возможность смотреть длительные видео на большом экране.
 
СШАсоцсеть XYouTubeаналог
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала