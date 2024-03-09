https://1prime.ru/20240309/846105679.html

Илон Маск решил конкурировать с YouTube, сообщает Fortune

Илон Маск решил конкурировать с YouTube, сообщает Fortune - 09.03.2024, ПРАЙМ

Илон Маск решил конкурировать с YouTube, сообщает Fortune

Социальная сеть X, принадлежащая американскому предпринимателю и миллиардеру Илону Маску, планирует запустить на следующей неделе приложение для SmartTV,... | 09.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-09T07:09+0300

2024-03-09T07:09+0300

2024-03-09T07:12+0300

сша

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МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Социальная сеть X, принадлежащая американскому предпринимателю и миллиардеру Илону Маску, планирует запустить на следующей неделе приложение для SmartTV, функционал которого будет схож с приложением YouTube, сообщает журнал Fortune со ссылкой на источники. "В попытке конкурировать с YouTube и переосмыслить себя как видеоплатформу компания X Илона Маска запускает телевизионное приложение для SmartTV Amazon и Samsung... Компания планирует запустить приложение на следующей неделе... оно выглядит "идентично" телевизионному приложению YouTube", - пишет издание. По словам анонимного источника, Маск нацелен на конкуренцию с YouTube. Как сообщил сам Маск в соцсети X, компания стремится к тому, чтобы дать людям возможность смотреть длительные видео на большом экране.

https://1prime.ru/20240307/846041958.html

сша

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сша, соцсеть x, youtube, аналог