https://1prime.ru/20240309/846105679.html
Илон Маск решил конкурировать с YouTube, сообщает Fortune
Илон Маск решил конкурировать с YouTube, сообщает Fortune - 09.03.2024, ПРАЙМ
Илон Маск решил конкурировать с YouTube, сообщает Fortune
Социальная сеть X, принадлежащая американскому предпринимателю и миллиардеру Илону Маску, планирует запустить на следующей неделе приложение для SmartTV,... | 09.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-09T07:09+0300
2024-03-09T07:09+0300
2024-03-09T07:12+0300
сша
соцсеть x
youtube
аналог
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МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Социальная сеть X, принадлежащая американскому предпринимателю и миллиардеру Илону Маску, планирует запустить на следующей неделе приложение для SmartTV, функционал которого будет схож с приложением YouTube, сообщает журнал Fortune со ссылкой на источники. "В попытке конкурировать с YouTube и переосмыслить себя как видеоплатформу компания X Илона Маска запускает телевизионное приложение для SmartTV Amazon и Samsung... Компания планирует запустить приложение на следующей неделе... оно выглядит "идентично" телевизионному приложению YouTube", - пишет издание. По словам анонимного источника, Маск нацелен на конкуренцию с YouTube. Как сообщил сам Маск в соцсети X, компания стремится к тому, чтобы дать людям возможность смотреть длительные видео на большом экране.
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сша, соцсеть x, youtube, аналог
США, соцсеть X, YouTube, аналог
Илон Маск решил конкурировать с YouTube, сообщает Fortune
Fortune: соцсеть X представит приложение - аналог YouTube для SmartTV
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Социальная сеть X, принадлежащая американскому предпринимателю и миллиардеру Илону Маску, планирует запустить на следующей неделе приложение для SmartTV, функционал которого будет схож с приложением YouTube, сообщает журнал Fortune со ссылкой на источники.
"В попытке конкурировать с YouTube и переосмыслить себя как видеоплатформу компания X Илона Маска запускает телевизионное приложение для SmartTV Amazon и Samsung... Компания планирует запустить приложение на следующей неделе... оно выглядит "идентично" телевизионному приложению YouTube", - пишет издание.
По словам анонимного источника, Маск нацелен на конкуренцию с YouTube.
Маск заявил, что соцсеть Х может скрывать лайки и репосты, передает Reuters
Как сообщил сам Маск в соцсети X, компания стремится к тому, чтобы дать людям возможность смотреть длительные видео на большом экране.