https://1prime.ru/20240309/846105979.html

"Ничего нельзя исключать?" Пушков дал совет Макрону и главе МИД Польши

"Ничего нельзя исключать?" Пушков дал совет Макрону и главе МИД Польши - 09.03.2024, ПРАЙМ

"Ничего нельзя исключать?" Пушков дал совет Макрону и главе МИД Польши

Президенту Франции Эммануэлю Макрону и главе МИД Польши Радославу Сикорскому стоит обсудить, к чему может привести отправка натовских войск на Украину. Такой... | 09.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-09T07:39+0300

2024-03-09T07:39+0300

2024-03-09T07:39+0300

спецоперация на украине

россия

франция

эммануэль макрон

польша

украина

войска

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МОСКВА, 9 мар – ПРАЙМ. Президенту Франции Эммануэлю Макрону и главе МИД Польши Радославу Сикорскому стоит обсудить, к чему может привести отправка натовских войск на Украину. Такой совет дале в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.Таким образом сенатор прокомментировал высказывание главы Пятой республики об обсуждении лидерами Запада возможности отправки войск на Украину. Вызвав этими словами шквал критики в свой адрес, Макрон уточнил, что не исключает такой сценарий, однако это не означает, что он будет реализован. Впоследствии министр иностранных дел Польши Сикорский отметил, что не видит в отправке войск на Незалежную ничего невероятного."Сейчас Макрон отбивается от критики его заявлений со стороны французов с помощью такого довода: "не исключать что-то не означает делать это". Но всем ясно, что от "не исключать" лишь один шаг до "сделать". В связи с этим советую Макрону и Сикорскому также публично обсудить, куда эти замыслы могут завести Францию и Польшу. Ведь ничего нельзя исключать?" — написал сенатор.Пушков считает, что высказывания французского лидера и главы МИД Польши, а с ними и слова главы Минобороны Германии Бориса Писториуса о том, что Берлин не собирается отправлять своих военнослужащих на Украину, говорят, что такой замысел уже неоднократно обсуждался.По словам сенатора, Макрон открыл "ящик Пандоры", когда вынес эту дискуссию в публичную плоскость, и предупредил, что в некоторых странах-членах Североатлантического альянса могут уже готовить общественное мнение к отправке военных на Украину.В конце февраля Макрон заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". При этом он отметил, что лидеры государств Запада обсудили возможность переброски войск на Украину, но к консенсусу они пока не пришли.

https://1prime.ru/20240309/846105002.html

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польша

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россия, франция, эммануэль макрон, польша, украина, войска