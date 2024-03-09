https://1prime.ru/20240309/846106122.html

"Чаще звоните дипломатам РФ". Разведчик США обратился к политикам Запада

"Чаще звоните дипломатам РФ". Разведчик США обратился к политикам Запада - 09.03.2024, ПРАЙМ

"Чаще звоните дипломатам РФ". Разведчик США обратился к политикам Запада

Западным политикам надо начать инициировать диалог с Москвой по вопросам европейской безопасности, чаще звонить российским послам в странах Европы и США, заявил | 09.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-09T07:45+0300

2024-03-09T07:45+0300

2024-03-09T07:46+0300

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МОСКВА, 9 мар – ПРАЙМ. Западным политикам надо начать инициировать диалог с Москвой по вопросам европейской безопасности, чаще звонить российским послам в странах Европы и США, заявил РИА Новости отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер. "Вот профессиональный совет людям, ответственным за политику: позвоните Анатолию Антонову (послу России в США – ред.). Начните разговаривать с послом России. Каждой европейской нации: начните звонить российским послам", - сказал Риттер. Как отметил собеседник агентства, в текущих реалиях у российского посольства в США должна стоять очередь из американских дипломатов, ожидающих, когда они смогут войти и обсудить с Антоновым вопросы ядерного разоружения. "На самом деле, если вы взглянете на российское посольство в США, посол Анатолий Антонов является опытным переговорщиком по контролю над вооружениями… У этого человека на столе должно быть полно предложений от всех правительственных и неправительственных организаций, связанных с контролем над вооружениями" - сказал Риттер. По словам собеседника агентства, Москва не раз показывала готовность к диалогу по вопросам контроля над вооружениями, и в этой ситуации Вашингтон должен пересмотреть свою политику и вернуться за стол переговоров. По его словам, инициированный западными политиками диалог необходим для продолжения диалога по вопросам европейской безопасности и мира на континенте. "Для того, чтобы сделать это, мы должны принять неизбежность победы России на Украине. Эту пилюлю будет тяжело проглотить, но, хотите верьте, хотите нет, это не поражение. Это не обязательно должно быть поражением или для США, или для Европы, или для НАТО. Это победа России над украинским ультранационализмом", – резюмировал он. Россия ждет изменения политики США для возобновления контактов по стратегической стабильности, после того, как линия Вашингтона изменится, Москва будет готова оценить, насколько целесообразно обсуждать подобные вопросы, заявил ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он отмечал, что между высокопоставленным официальными лицами РФ и США происходят эпизодические телефонные разговоры, когда Москва доводит до Вашингтона сигнал об опасности эскалации на Украине. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://1prime.ru/20240309/846105002.html

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сша, скотт риттер, политики