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Жилье дешевеет по всему миру уже больше года, сообщили СМИ

Жилье дешевеет по всему миру уже больше года, сообщили СМИ - 09.03.2024, ПРАЙМ

Жилье дешевеет по всему миру уже больше года, сообщили СМИ

Жилая недвижимость в целом в мире по итогам III квартала 2023 года подешевела в реальном выражении еще на 2% — снижение цен наблюдается уже в течение пяти... | 09.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-09T08:17+0300

2024-03-09T08:17+0300

2024-03-09T08:27+0300

рынок недвижимости

квартиры

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МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Жилая недвижимость в целом в мире по итогам III квартала 2023 года подешевела в реальном выражении еще на 2% — снижение цен наблюдается уже в течение пяти кварталов, выяснило РИА Новости, изучив данные Банка международных расчетов (МБР). Отмечается, что аналогичная ситуация наблюдалась в 2008 году, но опрошенные РИА Новости экономисты считают, что сейчас это вряд ли является предзнаменованием нового глобального кризиса. Аналитики МБР оценивают темпы роста стоимости жилья в реальном выражении, то есть с поправкой на инфляцию. Согласно оценке МВФ, мировая инфляция в прошлом году составила 6,9%. Жилая недвижимость во всем мире начала дешеветь в III квартале 2022 года — впервые с 2011 года. Аналогичный по продолжительности период снижения фиксировался 15 лет назад — с конца 2008 года по четвертый квартал 2009 года включительно. Лидером по снижению стоимости в третьем квартале минувшего года стал европейский регион: сильнее всего квадратные метры подешевели в Люксембурге (на 17%), Германии (на 15%), Финляндии и Словакии (на 12%) и, наконец, в Чехии (на 11%). Россия по темпам реального снижения цен на жилье занимает 25-е место в мире — они выросли на 3,2% меньше, чем общая инфляция. РИА Новости также сообщает, что активнее всего в III квартале этого года недвижимость дорожала в Турции: стоимость квадратных метров прибавила сразу 21%. Также заметную положительную динамику аналитики зафиксировали в ОАЭ (17%), Греции (9,4%), на Филиппинах (7%) и в Мексике (5,5%). Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий полагает, что мировая статистика отражает в первую очередь кризис на рынке жилья Китая, проявляющийся в форме кризиса перепроизводства. Огромные объемы построенного жилья не распроданы, цены на жилье падают, несмотря на попытки государства поддержать их с помощью, например, льготной ипотеки. "Говорить о глобальном кризисе на рынке жилья пока явно преждевременно", - полагает аналитик. Аналогичной позиции придерживается эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская. "Насколько все это сопоставимо с 2008 годом? Если мы говорим о вот этих темпах изменения цен, то да, сопоставимо. Но означает ли это, что такая ситуация на рынке недвижимости приведет к мировому финансовому кризису? Нет, не факт", - заключает она. Мировой финансовый кризис в 2008 году, как пояснила эксперт, случился не столько из-за падения цен на недвижимость, сколько из-за выпуска американскими банками ипотечных ценных бумаг, подкрепленных низкокачественными жилищными займами. А вот сегодня, по данным эксперта, низкокачественные займы в США составляют очень небольшую часть (2%) от общего числа ипотечных кредитов по сравнению с периодом с 2003 по 2007 годы (12%). Период снижения средних мировых цен на недвижимость сейчас продлится, скорее всего, значительно дольше, чем в 2008 году, считает старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова.

https://1prime.ru/20240308/846099651.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок недвижимости, квартиры