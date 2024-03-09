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S&P понизило долгосрочный рейтинг Украины

S&P понизило долгосрочный рейтинг Украины - 09.03.2024, ПРАЙМ

S&P понизило долгосрочный рейтинг Украины

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте с "CCC" до "CC", прогноз... | 09.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-09T09:08+0300

2024-03-09T09:08+0300

2024-03-09T09:08+0300

экономика

украина

кредитный рейтинг

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МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте с "CCC" до "CC", прогноз негативный, сказано в сообщении агентства. Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте агентство оставило на уровне "C", а в национальной валюте — сохранило оба рейтинга были: долгосрочный — на отметке "CCC+" (прогноз стабильный), краткосрочный — на уровне "C". "Негативный прогноз по долгосрочному рейтингу в иностранной валюте отражает риски для обслуживания коммерческого долга Украины, учитывая план правительства по реструктуризации долга", — пояснили аналитики агентства.

https://1prime.ru/20240308/846099917.html

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украина, кредитный рейтинг