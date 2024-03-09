https://1prime.ru/20240309/846106796.html
S&P понизило долгосрочный рейтинг Украины
S&P понизило долгосрочный рейтинг Украины - 09.03.2024, ПРАЙМ
S&P понизило долгосрочный рейтинг Украины
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте с "CCC" до "CC", прогноз... | 09.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-09T09:08+0300
2024-03-09T09:08+0300
2024-03-09T09:08+0300
экономика
украина
кредитный рейтинг
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/01/841250196_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_9f29c1851a2023f78ce0b4fc123ad24c.jpg
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте с "CCC" до "CC", прогноз негативный, сказано в сообщении агентства. Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте агентство оставило на уровне "C", а в национальной валюте — сохранило оба рейтинга были: долгосрочный — на отметке "CCC+" (прогноз стабильный), краткосрочный — на уровне "C". "Негативный прогноз по долгосрочному рейтингу в иностранной валюте отражает риски для обслуживания коммерческого долга Украины, учитывая план правительства по реструктуризации долга", — пояснили аналитики агентства.
https://1prime.ru/20240308/846099917.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/01/841250196_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_4d68112cf7cdf729f608b0d4b39ba979.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, кредитный рейтинг
Экономика, УКРАИНА, кредитный рейтинг
S&P понизило долгосрочный рейтинг Украины
Агентство S&P понизило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте до "CC" с "CCC"
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте с "CCC" до "CC", прогноз негативный, сказано в сообщении агентства.
Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте агентство оставило на уровне "C", а в национальной валюте — сохранило оба рейтинга были: долгосрочный — на отметке "CCC+" (прогноз стабильный), краткосрочный — на уровне "C".
В США заявили о стремительном ухудшении ситуации на Украине
"Негативный прогноз по долгосрочному рейтингу в иностранной валюте отражает риски для обслуживания коммерческого долга Украины, учитывая план правительства по реструктуризации долга", — пояснили аналитики агентства.