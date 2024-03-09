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На Украине рассказали об участи Залужного после отправки в Лондон - 09.03.2024, ПРАЙМ
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На Украине рассказали об участи Залужного после отправки в Лондон
На Украине рассказали об участи Залужного после отправки в Лондон - 09.03.2024, ПРАЙМ
На Украине рассказали об участи Залужного после отправки в Лондон
Экс-главкома украинской армии Валерия Залужного полностью и бесповоротно выдавят из украинской политики, если он примет предложение президента Украины Владимира | 09.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-09T09:32+0300
2024-03-09T09:32+0300
политика
валерий залужный
владимир зеленский
мнение
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МОСКВА, 9 мар – ПРАЙМ. Экс-главкома украинской армии Валерия Залужного полностью и бесповоротно выдавят из украинской политики, если он примет предложение президента Украины Владимира Зеленского о назначении послом в Великобритании. Такое мнение высказал в своем видеоблоге бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.По его мнению, сложная внутриполитическая ситуация на Украине вынудила Зеленского перейти к диктаторской модели управления. В этих условиях ожидается, что экс-главком созовет пресс-конференцию, на которой публично даст оценку действий украинского президента, отметил Соскин.Он считает, что "Залужный должен собрать своих ближайшими соратников — а их у него много — и заявить свою позицию, если, конечно, она у него есть".Залужному, как считает Соскин, не хватает опыта в политике и соответствующих знаний, но он "быстро обучается". Однако, если он примет предложения Зеленского о назначении послом в Великобритании, это полностью лишит его политической субъектности, считает эксперт.Экс-советник уверен, "если он (Залужный – прим. ред.) заявит, что он едет послом в Великобританию, то это уже полностью будет "сбитый летчик-генерал", которого уже никогда не будет в политическом или в другом измерении".Ранее в украинском МИД сообщили о согласовании кандидатуры Валерия Залужного на пост украинского посла в Великобритании. По заявлению первого зампреда комитета Госдумы РФ по обороне Алексея Журавлева, украинский президент намерен отправить бывшего главкома ВСУ послом в Лондон, чтобы держать его подальше от Украины. Журавлев считает, что, если с Залужным что-то случится в Великобритании, будет гораздо легче свалить вину на спецслужбы России.
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валерий залужный, владимир зеленский, мнение
Политика, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, мнение
09:32 09.03.2024
 
На Украине рассказали об участи Залужного после отправки в Лондон

Экс-советник Кучмы Соскин: Залужного после отправки в Лондон выдавят из политики

© Фото : Страница В.Залужного в соцсетяхГлавком ВСУ Валерий Залужный
Главком ВСУ Валерий Залужный - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2024
© Фото : Страница В.Залужного в соцсетях
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МОСКВА, 9 мар – ПРАЙМ. Экс-главкома украинской армии Валерия Залужного полностью и бесповоротно выдавят из украинской политики, если он примет предложение президента Украины Владимира Зеленского о назначении послом в Великобритании. Такое мнение высказал в своем видеоблоге бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
По его мнению, сложная внутриполитическая ситуация на Украине вынудила Зеленского перейти к диктаторской модели управления. В этих условиях ожидается, что экс-главком созовет пресс-конференцию, на которой публично даст оценку действий украинского президента, отметил Соскин.
Он считает, что "Залужный должен собрать своих ближайшими соратников — а их у него много — и заявить свою позицию, если, конечно, она у него есть".
Залужному, как считает Соскин, не хватает опыта в политике и соответствующих знаний, но он "быстро обучается". Однако, если он примет предложения Зеленского о назначении послом в Великобритании, это полностью лишит его политической субъектности, считает эксперт.
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Экс-советник уверен, "если он (Залужный – прим. ред.) заявит, что он едет послом в Великобританию, то это уже полностью будет "сбитый летчик-генерал", которого уже никогда не будет в политическом или в другом измерении".
Ранее в украинском МИД сообщили о согласовании кандидатуры Валерия Залужного на пост украинского посла в Великобритании. По заявлению первого зампреда комитета Госдумы РФ по обороне Алексея Журавлева, украинский президент намерен отправить бывшего главкома ВСУ послом в Лондон, чтобы держать его подальше от Украины. Журавлев считает, что, если с Залужным что-то случится в Великобритании, будет гораздо легче свалить вину на спецслужбы России.
 
ПолитикаВалерий ЗалужныйВладимир Зеленскиймнение
 
 
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