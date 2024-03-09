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Суд оставил без движения иск "Киви банка" к владельцам

Суд оставил без движения иск "Киви банка" к владельцам - 09.03.2024, ПРАЙМ

Суд оставил без движения иск "Киви банка" к владельцам

Арбитражный суд Москвы оставил без движения до 5 апреля иск "Киви банка" к АО "Киви", гонконгской фирме Fusion Factor Fintech Limited и QIWI plc. Об этом... | 09.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-09T09:48+0300

2024-03-09T09:48+0300

2024-03-09T09:48+0300

"киви банк"

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МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы оставил без движения до 5 апреля иск "Киви банка" к АО "Киви", гонконгской фирме Fusion Factor Fintech Limited и QIWI plc. Об этом сообщает РБК со ссылкой на определение инстанции."Киви банк" направил соответствующий иск 5 марта. Представитель Агентства по страхованию вкладов (АСВ) рассказал РБК, что иск подали собственники банка "в интересах его кредиторов". В суде пояснили, что требованием истца является признание недействительными договоров купли-продажи, а также залога и обременения акций от 19 января. Ранее QIWI сообщала, что акции АО "Киви" находятся у нее в залоге для обеспечения сделки по реализации российских активов.Согласно определению Арбитражного суда Москвы, исковое заявление было подано с нарушениями в части оплаты госпошлины, которые следует устранить до 5 апреля. В противном случае, заявление будет возвращено истцу.РБК напомнило, что группа QIWI в конце января завершила сделку по продаже свох российских активов, в которые входят "Киви банк", "QIWI Кошелек", QIWI Business, система денежных переводов Contact, гонконгской Fusion Factor Fintech Limited. При этом международные активы QIWI остались в контуре QIWI plc.Банк России 21 февраля отозвал лицензию y "Киви банка" за нарушение федеральных законов и нормативных актов регулятора.

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"киви банк"