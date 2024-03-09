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Постпред Крыма назвал вступление Швеции в НАТО большой ошибкой
Постпред Крыма назвал вступление Швеции в НАТО большой ошибкой - 09.03.2024, ПРАЙМ
Постпред Крыма назвал вступление Швеции в НАТО большой ошибкой
Вступление Швеции в НАТО является самой большой в ее истории, заявил РИА Новости постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер... | 09.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-09T10:24+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - ПРАЙМ. Вступление Швеции в НАТО является самой большой в ее истории, заявил РИА Новости постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов."Это, прежде всего, самая большая в истории Швеция ошибка и удар по собственной системе безопасности, функционировавшей в рамках более чем двухвекового нейтралитета страны. Эта ошибка является результатом политической глупости и недальновидности её правителей. Так многие считают и в самой Швеции", — сказал он. Мурадов отметил, что для Москвы решение Стокгольма является не столь значительным фактором после того, как в альянс вступила имеющая самую протяжению границу с Россией в Балтийском море Финляндия.Постпред Крыма подчеркнул, что Стокгольм создал себе большую проблему, так как вступив в блок, он автоматически "становится под прицел российских вооруженных сил". "Раньше никаких угроз и оснований для беспокойства у Швеции не было. А теперь, если речь пойдет о муссируемом намерении НАТО вести большую войну с Россией, то этот агрессивный блок, как локомотив, потянет в пропасть за собой всех, в том числе и Швецию, и Финляндию. Грубо говоря, решили повеситься за компанию", — подчеркнул Мурадов.
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Политика, расширение НАТО, ШВЕЦИЯ
Постпред Крыма назвал вступление Швеции в НАТО большой ошибкой
Постпред Крыма Мурадов: вступление Швеции в НАТО — самая большая ошибка в ее истории
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - ПРАЙМ. Вступление Швеции в НАТО является самой большой в ее истории, заявил РИА Новости постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.
"Это, прежде всего, самая большая в истории Швеция ошибка и удар по собственной системе безопасности, функционировавшей в рамках более чем двухвекового нейтралитета страны. Эта ошибка является результатом политической глупости и недальновидности её правителей. Так многие считают и в самой Швеции", — сказал он.
Мурадов отметил, что для Москвы решение Стокгольма является не столь значительным фактором после того, как в альянс вступила имеющая самую протяжению границу с Россией в Балтийском море Финляндия.
Постпред Крыма подчеркнул, что Стокгольм создал себе большую проблему, так как вступив в блок, он автоматически "становится под прицел российских вооруженных сил".
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"Раньше никаких угроз и оснований для беспокойства у Швеции не было. А теперь, если речь пойдет о муссируемом намерении НАТО вести большую войну с Россией, то этот агрессивный блок, как локомотив, потянет в пропасть за собой всех, в том числе и Швецию, и Финляндию. Грубо говоря, решили повеситься за компанию", — подчеркнул Мурадов.