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Постпред Крыма назвал вступление Швеции в НАТО большой ошибкой

Постпред Крыма назвал вступление Швеции в НАТО большой ошибкой - 09.03.2024, ПРАЙМ

Постпред Крыма назвал вступление Швеции в НАТО большой ошибкой

Вступление Швеции в НАТО является самой большой в ее истории, заявил РИА Новости постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер... | 09.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-09T10:24+0300

2024-03-09T10:24+0300

2024-03-09T10:24+0300

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - ПРАЙМ. Вступление Швеции в НАТО является самой большой в ее истории, заявил РИА Новости постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов."Это, прежде всего, самая большая в истории Швеция ошибка и удар по собственной системе безопасности, функционировавшей в рамках более чем двухвекового нейтралитета страны. Эта ошибка является результатом политической глупости и недальновидности её правителей. Так многие считают и в самой Швеции", — сказал он. Мурадов отметил, что для Москвы решение Стокгольма является не столь значительным фактором после того, как в альянс вступила имеющая самую протяжению границу с Россией в Балтийском море Финляндия.Постпред Крыма подчеркнул, что Стокгольм создал себе большую проблему, так как вступив в блок, он автоматически "становится под прицел российских вооруженных сил". "Раньше никаких угроз и оснований для беспокойства у Швеции не было. А теперь, если речь пойдет о муссируемом намерении НАТО вести большую войну с Россией, то этот агрессивный блок, как локомотив, потянет в пропасть за собой всех, в том числе и Швецию, и Финляндию. Грубо говоря, решили повеситься за компанию", — подчеркнул Мурадов.

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