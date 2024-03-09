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Названо еще одно востребованное направление для будущих IT-специалистов
Названо еще одно востребованное направление для будущих IT-специалистов - 09.03.2024, ПРАЙМ
Названо еще одно востребованное направление для будущих IT-специалистов
IT-специалистам следует уже в университетах учиться создавать, анализировать и сопровождать цифровых двойников, считает руководитель Школы анализа данных... | 09.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-09T10:45+0300
2024-03-09T10:45+0300
2024-03-09T10:45+0300
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СИРИУС, 9 мар - ПРАЙМ. IT-специалистам следует уже в университетах учиться создавать, анализировать и сопровождать цифровых двойников, считает руководитель Школы анализа данных "Яндекса" Алексей Толстиков. Он поделился своим мнением в беседе с РИА Новости на полях завершившегося Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе. "Создание, анализ и сопровождение работы цифровых двойников — это еще одно востребованное направление для будущих IT-специалистов. Поэтому сейчас стоит не только получить образование математика-программиста, который будет разрабатывать программное обеспечение, например, для сельского хозяйства, но и по возможности сразу выбрать сферу деятельности, в которой хочется развиваться", — пояснил он. По мнению Толстикова, в будущем такой специалист сможет быть архитектором решений и при этом иметь дополнительные навыки экспертизы в IT. "Например, знания о работе сельскохозяйственных систем расширяют компетенции разработчика и облегчают создание инновационных решений", — добавил он. Эксперт также считает, что хороших IT-специалистов еще в вузах нужно обучать работе на базе нейросетей. По его словам, в ближайшие пять лет на рынке труда будут особенно востребованы специалисты в области машинного обучения и искусственного интеллекта (ИИ), а также аналитики данных. При этом внедрение новых технологий во все области жизни повышает спрос на специалистов, которые работают на стыке IT и других областей: медицины, образования, промышленности, экономики, социологии. Кроме того, Толстиков сообщил что кроме того будет увеличиваться спрос на специалистов, способных создавать и работать с облачными решениями, например, на DevOps-инженеров и специалистов по информационной безопасности, сопровождающих разработку, тестирование и пользование IT-продуктами. Всемирный фестиваль молодежи прошел с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступила Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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it-отрасль
Названо еще одно востребованное направление для будущих IT-специалистов
Толстиков: IT-специалистам стоит уже в университетах учиться создавать цифровых двойников
СИРИУС, 9 мар - ПРАЙМ. IT-специалистам следует уже в университетах учиться создавать, анализировать и сопровождать цифровых двойников, считает руководитель Школы анализа данных "Яндекса" Алексей Толстиков. Он поделился своим мнением в беседе с РИА Новости на полях завершившегося Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе.
"Создание, анализ и сопровождение работы цифровых двойников — это еще одно востребованное направление для будущих IT-специалистов. Поэтому сейчас стоит не только получить образование математика-программиста, который будет разрабатывать программное обеспечение, например, для сельского хозяйства, но и по возможности сразу выбрать сферу деятельности, в которой хочется развиваться", — пояснил он.
По мнению Толстикова, в будущем такой специалист сможет быть архитектором решений и при этом иметь дополнительные навыки экспертизы в IT. "Например, знания о работе сельскохозяйственных систем расширяют компетенции разработчика и облегчают создание инновационных решений", — добавил он.
Эксперт также считает, что хороших IT-специалистов еще в вузах нужно обучать работе на базе нейросетей. По его словам, в ближайшие пять лет на рынке труда будут особенно востребованы специалисты в области машинного обучения и искусственного интеллекта (ИИ), а также аналитики данных. При этом внедрение новых технологий во все области жизни повышает спрос на специалистов, которые работают на стыке IT и других областей: медицины, образования, промышленности, экономики, социологии.
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Кроме того, Толстиков сообщил что кроме того будет увеличиваться спрос на специалистов, способных создавать и работать с облачными решениями, например, на DevOps-инженеров и специалистов по информационной безопасности, сопровождающих разработку, тестирование и пользование IT-продуктами.
Всемирный фестиваль молодежи прошел с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступила Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.