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В России создадут еще три особые экономические зоны

В России создадут еще три особые экономические зоны - 09.03.2024, ПРАЙМ

В России создадут еще три особые экономические зоны

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о создании трех новых особых экономических зон (ОЭЗ) в Мордовии, Ростовской и Тверской... | 09.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-09T10:57+0300

2024-03-09T10:57+0300

2024-03-09T12:06+0300

экономика

россия

михаил мишустин

оэз

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МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о создании трех новых особых экономических зон (ОЭЗ) в Мордовии, Ростовской и Тверской областях, сообщается на сайте кабмина. "В России продолжается работа по формированию территорий с особыми условиями ведения предпринимательской деятельности, где инвесторы могут реализовывать важные для развития экономики проекты на льготных условиях. Постановления о создании трёх новых и расширении двух действующих особых экономических зон (ОЭЗ) в Мордовии, Калужской, Липецкой, Ростовской и Тверской областях подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Уточняется, что новая ОЭЗ "Система" разместится в Саранске и на территории Лямбирского муниципального района в Мордовии, ещё одна новая особая экономическая зона – "Ростовская" создана в Новочеркасске, новая ОЭЗ "Эммаусс" появится в Калининском и Конаковском муниципальных районах Тверской области. Особые экономические зоны создаются для развития обрабатывающей промышленности, высокотехнологичных отраслей экономики, туризма и портовой инфраструктуры. Размещение в ОЭЗ даёт бизнесу ряд преимуществ. Так, резиденты могут пользоваться налоговыми льготами и таможенными преференциями, а также рассчитывать на снижение арендных платежей.

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россия, михаил мишустин, оэз