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В России создадут еще три особые экономические зоны - 09.03.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В России создадут еще три особые экономические зоны
В России создадут еще три особые экономические зоны - 09.03.2024, ПРАЙМ
В России создадут еще три особые экономические зоны
Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о создании трех новых особых экономических зон (ОЭЗ) в Мордовии, Ростовской и Тверской... | 09.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-09T10:57+0300
2024-03-09T12:06+0300
экономика
россия
михаил мишустин
оэз
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МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о создании трех новых особых экономических зон (ОЭЗ) в Мордовии, Ростовской и Тверской областях, сообщается на сайте кабмина. "В России продолжается работа по формированию территорий с особыми условиями ведения предпринимательской деятельности, где инвесторы могут реализовывать важные для развития экономики проекты на льготных условиях. Постановления о создании трёх новых и расширении двух действующих особых экономических зон (ОЭЗ) в Мордовии, Калужской, Липецкой, Ростовской и Тверской областях подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Уточняется, что новая ОЭЗ "Система" разместится в Саранске и на территории Лямбирского муниципального района в Мордовии, ещё одна новая особая экономическая зона – "Ростовская" создана в Новочеркасске, новая ОЭЗ "Эммаусс" появится в Калининском и Конаковском муниципальных районах Тверской области. Особые экономические зоны создаются для развития обрабатывающей промышленности, высокотехнологичных отраслей экономики, туризма и портовой инфраструктуры. Размещение в ОЭЗ даёт бизнесу ряд преимуществ. Так, резиденты могут пользоваться налоговыми льготами и таможенными преференциями, а также рассчитывать на снижение арендных платежей.
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россия, михаил мишустин, оэз
Экономика, РОССИЯ, Михаил Мишустин, ОЭЗ
10:57 09.03.2024 (обновлено: 12:06 09.03.2024)
 
В России создадут еще три особые экономические зоны

Мишустин подписал постановление о создании ОЭЗ в Мордовии, Ростовской и Тверской областях

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о создании трех новых особых экономических зон (ОЭЗ) в Мордовии, Ростовской и Тверской областях, сообщается на сайте кабмина.
"В России продолжается работа по формированию территорий с особыми условиями ведения предпринимательской деятельности, где инвесторы могут реализовывать важные для развития экономики проекты на льготных условиях. Постановления о создании трёх новых и расширении двух действующих особых экономических зон (ОЭЗ) в Мордовии, Калужской, Липецкой, Ростовской и Тверской областях подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Уточняется, что новая ОЭЗ "Система" разместится в Саранске и на территории Лямбирского муниципального района в Мордовии, ещё одна новая особая экономическая зона – "Ростовская" создана в Новочеркасске, новая ОЭЗ "Эммаусс" появится в Калининском и Конаковском муниципальных районах Тверской области.
Вывеска на фасаде здания министерства экономического развития Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
Минэкономразвития планирует снять ограничения для нефтехимии в ОЭЗ
27 февраля, 17:30
Особые экономические зоны создаются для развития обрабатывающей промышленности, высокотехнологичных отраслей экономики, туризма и портовой инфраструктуры. Размещение в ОЭЗ даёт бизнесу ряд преимуществ. Так, резиденты могут пользоваться налоговыми льготами и таможенными преференциями, а также рассчитывать на снижение арендных платежей.
 
ЭкономикаРОССИЯМихаил МишустинОЭЗ
 
 
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