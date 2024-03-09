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Россиянам рассказали, во сколько обойдется праздничный стол к Масленице
Россиянам рассказали, во сколько обойдется праздничный стол к Масленице - 09.03.2024, ПРАЙМ
Россиянам рассказали, во сколько обойдется праздничный стол к Масленице
Праздничный стол россиян к Масленице за год почти не подорожал и обойдется в среднем в 1,5 тысячи рублей, примерно треть этой суммы придется на традиционную... | 09.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-09T11:03+0300
2024-03-09T11:03+0300
2024-03-09T11:03+0300
масленица
расходы
россияне
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МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Праздничный стол россиян к Масленице за год почти не подорожал и обойдется в среднем в 1,5 тысячи рублей, примерно треть этой суммы придется на традиционную праздничную добавку - красную икру, а пятая часть - на крепкий алкоголь, следует из оценок Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров, предоставленных РИА Новости. В расчетах использовались данные Росстата и аналитика ассоциации, оценивался период с 26 февраля по 3 марта в 2023 и 2024 году. В составе праздничного угощенья на семью из четырех человек - блины, икра, сливочное масло, сметана, мед, хлеб, полукопченая колбаса, сыр и водка. "Стоимость праздничного застолья в этом году составит 1533,3 рубля против 1495 рублей годом ранее", - подсчитали в ассоциации. А приготовление ключевого блюда праздничного стола - блинов - обойдется в 106 рублей (годом ранее - 88,6 рубля). В рецепте, взятом за основу - 130 граммов пшеничной муки, 300 миллилитров молока, три яйца, 30 граммов сахара, 40 граммов сливочного масла. ЛИДЕРЫ РАСХОДОВ Расчеты показали, что треть стоимости праздничного стола занимает икра: в текущем году 95 граммов деликатеса оценивается в 562,6 рубля, в 2023 году - на 3,3% выше, в 581,9 рубля. На втором месте - водка: траты на крепкий алкоголь выросли на 4%, до 357,7 рубля за поллитра (год назад - 343,9 рубля). Третье и четвертое место по доле в расходах делят сыр и колбаса: покупка 200 граммов сыра обойдется в 156,5 рубля, такого же количества колбасы - в 130,2 рубля (было 153,6 рубля и 118,9 рубля). А порция хлеба в 300 граммов - например, к бутерброду: 23,3 рубля в текущем году и 21,1 рубля - в прошлом. Стоимость 100 граммов меда - 56,6 рубля (плюс 7,2% к прошлогоднему показателю), 180 граммов сметаны - 51,8 рубля (плюс 2,4%), 100 граммов масла - 88,6 рубля (плюс 6%). Масленичная неделя в этом году продлится с 11 по 17 марта.
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масленица, расходы, россияне
масленица, расходы, россияне
Россиянам рассказали, во сколько обойдется праздничный стол к Масленице
"Руспродсоюз": праздничный стол к Масленице в среднем обойдется в 1,5 тысячи рублей
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Праздничный стол россиян к Масленице за год почти не подорожал и обойдется в среднем в 1,5 тысячи рублей, примерно треть этой суммы придется на традиционную праздничную добавку - красную икру, а пятая часть - на крепкий алкоголь, следует из оценок Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров, предоставленных РИА Новости.
В расчетах использовались данные Росстата и аналитика ассоциации, оценивался период с 26 февраля по 3 марта в 2023 и 2024 году. В составе праздничного угощенья на семью из четырех человек - блины, икра, сливочное масло, сметана, мед, хлеб, полукопченая колбаса, сыр и водка.
"Стоимость праздничного застолья в этом году составит 1533,3 рубля против 1495 рублей годом ранее", - подсчитали в ассоциации. А приготовление ключевого блюда праздничного стола - блинов - обойдется в 106 рублей (годом ранее - 88,6 рубля). В рецепте, взятом за основу - 130 граммов пшеничной муки, 300 миллилитров молока, три яйца, 30 граммов сахара, 40 граммов сливочного масла.
Расчеты показали, что треть стоимости праздничного стола занимает икра: в текущем году 95 граммов деликатеса оценивается в 562,6 рубля, в 2023 году - на 3,3% выше, в 581,9 рубля. На втором месте - водка: траты на крепкий алкоголь выросли на 4%, до 357,7 рубля за поллитра (год назад - 343,9 рубля).
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Третье и четвертое место по доле в расходах делят сыр и колбаса: покупка 200 граммов сыра обойдется в 156,5 рубля, такого же количества колбасы - в 130,2 рубля (было 153,6 рубля и 118,9 рубля). А порция хлеба в 300 граммов - например, к бутерброду: 23,3 рубля в текущем году и 21,1 рубля - в прошлом.
Стоимость 100 граммов меда - 56,6 рубля (плюс 7,2% к прошлогоднему показателю), 180 граммов сметаны - 51,8 рубля (плюс 2,4%), 100 граммов масла - 88,6 рубля (плюс 6%).
Масленичная неделя в этом году продлится с 11 по 17 марта.