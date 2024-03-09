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Глава МИД Польши призвал к "ассиметричной эскалации" на Украине - 09.03.2024, ПРАЙМ
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Глава МИД Польши призвал к "ассиметричной эскалации" на Украине
Глава МИД Польши призвал к "ассиметричной эскалации" на Украине - 09.03.2024, ПРАЙМ
Глава МИД Польши призвал к "ассиметричной эскалации" на Украине
Присутствие на территории Украины войск Североатлантического альянса не является чем-то немыслимым", сказал глава МИД Польши Радослав Сикорский в ходе... | 09.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-09T11:21+0300
2024-03-09T11:49+0300
политика
польша
нато
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МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Присутствие на территории Украины войск Североатлантического альянса не является чем-то немыслимым", сказал глава МИД Польши Радослав Сикорский в ходе конференции "25 лет Польши в НАТО" в Варшавском университете. Его слова процитировало издание Rzeczpospolita.Объясняя отправку войск НАТО на Украину, министр заявил, "что речь идет о том, чтобы боялся Путин, а не мы Путина"."Запад должен осуществить творчески продуманную и асимметричную эскалацию", — считает Сикорский.Он напомнил, что после начала специальной военной операции на Украине Россию осудили при голосовании более 140 из 190 стран. По его мнению, "это не просто заявление для прессы, а создание правовой базы".Вместе с тем, польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш ранее заверил, что "Войска польского не будет на Украине".Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за заявлением Макрона также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ.В некоторых европейских странах опровергли намерение направить военный контингент на Украину, в частности, МИД Италии заявил, что отправка войск на Украину будет означать вступление в войну с Россией. Министр обороны ФРГ исключил идею отправки военных НАТО, добавив, что подобное решение лишь поспособствует эскалации конфликта.
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польша, нато, поддержка украины
Политика, ПОЛЬША, НАТО, поддержка Украины
11:21 09.03.2024 (обновлено: 11:49 09.03.2024)
 
Глава МИД Польши призвал к "ассиметричной эскалации" на Украине

Глава МИД Польши Сикорский: отправка войск на Украину не является немыслимой

© flickr.com / Terra LiberaВаршава, Польша
Варшава, Польша - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2024
© flickr.com / Terra Libera
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МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Присутствие на территории Украины войск Североатлантического альянса не является чем-то немыслимым", сказал глава МИД Польши Радослав Сикорский в ходе конференции "25 лет Польши в НАТО" в Варшавском университете. Его слова процитировало издание Rzeczpospolita.
Объясняя отправку войск НАТО на Украину, министр заявил, "что речь идет о том, чтобы боялся Путин, а не мы Путина".

"Запад должен осуществить творчески продуманную и асимметричную эскалацию", — считает Сикорский.

Он напомнил, что после начала специальной военной операции на Украине Россию осудили при голосовании более 140 из 190 стран. По его мнению, "это не просто заявление для прессы, а создание правовой базы".
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"Ничего нельзя исключать?" Пушков дал совет Макрону и главе МИД Польши
07:39
Вместе с тем, польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш ранее заверил, что "Войска польского не будет на Украине".
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за заявлением Макрона также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ.
В некоторых европейских странах опровергли намерение направить военный контингент на Украину, в частности, МИД Италии заявил, что отправка войск на Украину будет означать вступление в войну с Россией. Министр обороны ФРГ исключил идею отправки военных НАТО, добавив, что подобное решение лишь поспособствует эскалации конфликта.
 
ПолитикаПОЛЬШАНАТОподдержка Украины
 
 
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