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Мишустин отметил влияние работы ФАС на снижение нагрузки на бизнес
Мишустин отметил влияние работы ФАС на снижение нагрузки на бизнес - 09.03.2024, ПРАЙМ
Мишустин отметил влияние работы ФАС на снижение нагрузки на бизнес
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил сотрудников Федеральной антимонопольной службы (ФАС) с 20-летием образования ведомства, отметив, что их работа... | 09.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-09T11:26+0300
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МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил сотрудников Федеральной антимонопольной службы (ФАС) с 20-летием образования ведомства, отметив, что их работа позволяет снизить административную нагрузку на бизнес, оказать поддержку представителям малого и среднего предпринимательства, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. "Поздравляю вас с 20-летним юбилеем. 9 марта 2004 года – особая дата в истории ФАС России. В этот день указом президента Российской Федерации была основана Федеральная антимонопольная служба. Она всегда занимала одно из ключевых мест в системе исполнительной власти, осуществляла эффективный контроль за деятельностью естественных монополий, выполнением гособоронзаказа, за соблюдением рекламного законодательства", - говорится в телеграмме. Мишустин подчеркнул, что ведомство ведёт активную деятельность по контролю за ценообразованием на товарных рынках, в том числе на социально значимую продукцию, жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты. По словам премьер-министра, это позволяет защищать людей от недобросовестных поставщиков товаров и услуг. "Благодаря вашим инициативам принимаются меры по снижению административной нагрузки на бизнес, оказывается поддержка представителям малого и среднего предпринимательства", - добавляется в телеграмме. Он с уверенностью отметил, что компетентность, ответственность, принципиальность и целеустремлённость высокопрофессионального коллектива Федеральной антимонопольной службы и впредь будут залогом успеха.
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фас рф, михаил мишустин
ФАС РФ, Михаил Мишустин, Кабмин
Мишустин отметил влияние работы ФАС на снижение нагрузки на бизнес
Мишустин: инициативная работа ФАС позволяет снизить административную нагрузку на бизнес
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил сотрудников Федеральной антимонопольной службы (ФАС) с 20-летием образования ведомства, отметив, что их работа позволяет снизить административную нагрузку на бизнес, оказать поддержку представителям малого и среднего предпринимательства, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"Поздравляю вас с 20-летним юбилеем. 9 марта 2004 года – особая дата в истории ФАС России. В этот день указом президента Российской Федерации была основана Федеральная антимонопольная служба. Она всегда занимала одно из ключевых мест в системе исполнительной власти, осуществляла эффективный контроль за деятельностью естественных монополий, выполнением гособоронзаказа, за соблюдением рекламного законодательства", - говорится в телеграмме.
Мишустин подчеркнул, что ведомство ведёт активную деятельность по контролю за ценообразованием на товарных рынках, в том числе на социально значимую продукцию, жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты. По словам премьер-министра, это позволяет защищать людей от недобросовестных поставщиков товаров и услуг. "Благодаря вашим инициативам принимаются меры по снижению административной нагрузки на бизнес, оказывается поддержка представителям малого и среднего предпринимательства", - добавляется в телеграмме.
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Он с уверенностью отметил, что компетентность, ответственность, принципиальность и целеустремлённость высокопрофессионального коллектива Федеральной антимонопольной службы и впредь будут залогом успеха.