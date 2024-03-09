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Агентство Fitch повысило кредитный рейтинг Турции - 09.03.2024, ПРАЙМ
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Агентство Fitch повысило кредитный рейтинг Турции
Агентство Fitch повысило кредитный рейтинг Турции - 09.03.2024, ПРАЙМ
Агентство Fitch повысило кредитный рейтинг Турции
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило кредитный рейтинг Турции с "B" до "B+" и улучшило прогноз по рейтингу со "стабильного" до... | 09.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-09T11:30+0300
2024-03-09T11:30+0300
турция
кредитный рейтинг
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АНКАРА, 9 мар – ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило кредитный рейтинг Турции с "B" до "B+" и улучшило прогноз по рейтингу со "стабильного" до "позитивного", текст отчета привело в субботу государственное агентство Anadolu. "Повышение рейтинга обусловлено ростом уверенности в устойчивости и эффективности политики, проводимой после изменений в июне 2023 года, включая более активное, чем ожидалось, ужесточение денежно-кредитной политики, направленное на снижение макроэкономической и внешней уязвимости. Инфляционные ожидания снизились, а риски внешней ликвидности уменьшились, что отражает более благоприятные условия внешнего финансирования, увеличение резервов, снижение объема депозитов, защищенных валютой, и сокращение дефицита счета текущих операций", - приводит отчет агентство. Уточняется, что позитивный прогноз отражает ожидания Fitch, что общий курс макроэкономической политики Турции соответствует значительному снижению инфляции и что внешняя уязвимость продолжает снижаться с точки зрения снижения дефицита счета текущих операций и укрепления запасов ликвидности. "Ожидается, что в этом году темпы роста турецкой экономики составят 2,8%, говорится в заявлении, при этом отмечается, что в 2025 году темпы роста могут увеличиться до 3,1%", - говорится в отчете. Ранее участники рынка спрогнозировали инфляцию на конец года более чем в 42%, а курс доллара по отношению к национальной валюте – лире (TL) на уровне 40. Тем временем новый управляющий Центробанка Турции Фатих Карахан ранее сообщил, что регулятор сохранил прогноз инфляции на конец текущего года на уровне 36%. Турецкие политические власти в свою очередь рассчитывают, что к концу года инфляция снизится до 34%, говорил министр финансов Мехмет Шимшек.
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турция, кредитный рейтинг
ТУРЦИЯ, кредитный рейтинг
11:30 09.03.2024
 
Агентство Fitch повысило кредитный рейтинг Турции

Агентство Fitch Ratings повысило кредитный рейтинг Турции с "B" до "B+"

© РИА Новости . Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкСтамбул, Турция
Стамбул, Турция - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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АНКАРА, 9 мар – ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило кредитный рейтинг Турции с "B" до "B+" и улучшило прогноз по рейтингу со "стабильного" до "позитивного", текст отчета привело в субботу государственное агентство Anadolu.
"Повышение рейтинга обусловлено ростом уверенности в устойчивости и эффективности политики, проводимой после изменений в июне 2023 года, включая более активное, чем ожидалось, ужесточение денежно-кредитной политики, направленное на снижение макроэкономической и внешней уязвимости. Инфляционные ожидания снизились, а риски внешней ликвидности уменьшились, что отражает более благоприятные условия внешнего финансирования, увеличение резервов, снижение объема депозитов, защищенных валютой, и сокращение дефицита счета текущих операций", - приводит отчет агентство.
Уточняется, что позитивный прогноз отражает ожидания Fitch, что общий курс макроэкономической политики Турции соответствует значительному снижению инфляции и что внешняя уязвимость продолжает снижаться с точки зрения снижения дефицита счета текущих операций и укрепления запасов ликвидности.
"Ожидается, что в этом году темпы роста турецкой экономики составят 2,8%, говорится в заявлении, при этом отмечается, что в 2025 году темпы роста могут увеличиться до 3,1%", - говорится в отчете.
Вид Анкары - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2024
В Турции опасаются неприятностей из-за торговли с Россией
7 марта, 09:19
Ранее участники рынка спрогнозировали инфляцию на конец года более чем в 42%, а курс доллара по отношению к национальной валюте – лире (TL) на уровне 40. Тем временем новый управляющий Центробанка Турции Фатих Карахан ранее сообщил, что регулятор сохранил прогноз инфляции на конец текущего года на уровне 36%. Турецкие политические власти в свою очередь рассчитывают, что к концу года инфляция снизится до 34%, говорил министр финансов Мехмет Шимшек.
 
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