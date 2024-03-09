https://1prime.ru/20240309/846109602.html

Польские фермеры намерены продолжать протесты

Польские фермеры намерены продолжать протесты - 09.03.2024, ПРАЙМ

Польские фермеры намерены продолжать протесты

Фермеры продолжат протесты в Польше независимо от результатов субботней встречи с премьер-министром страны Дональдом Туском, заявил журналистам один из лидеров... | 09.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-09T11:33+0300

2024-03-09T11:33+0300

2024-03-09T11:37+0300

польские фермеры

протесты фермеров

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ВАРШАВА, 9 мар - ПРАЙМ. Фермеры продолжат протесты в Польше независимо от результатов субботней встречи с премьер-министром страны Дональдом Туском, заявил журналистам один из лидеров протеста в Варминско-Мазурском воеводстве Домиан Муравец. Протесты фермеров проходят в Польше идут с начала февраля. Основными требованиями являются прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году. "Какая бы информация не была озвучена господином премьером после сегодняшней встречи, мы не уйдем с баррикад, мы будем протестовать", - сказал Муравец. "Это могут быть разные формы – более или менее острые - но мы уверяем фермеров, что сегодня не подпишем никакого соглашения, терпеливо выслушаем, что господин премьер может нам предложить, но не можем подписать никакого соглашения, так как представляем 300 протестных инициатив со всей страны и все подобные решения мы должны согласовать с отдельными лидерами", - добавил он. Мауравец также пояснил, что не фермеры спровоцировали беспорядки в среду в Варшаве."Фермеры абсолютно дистанцируются от всяческих актов насилия и агрессии. Мы за мирный протест мирные переговоры и мирное решение вопросов. Так что мы абсолютно дистанцируемся от любых актов агрессии с любой стороны", - заявил он."Если речь идет о событиях последней акции протеста, то там фактически случились вещи, которые не должны были произойти. Нам трудно сейчас определить, кто спровоцировал такую агрессию, но пожалуйста, поймите, что пиротехнические материалы, которые там применялись, это не материалы доступные в Польше обычному человеку, и уж точно не для фермера", - добавил один из лидеров протеста в Любуском воеводстве Рафал Нежурбида.В настоящее время в Варшаве начинается встреча представителей протестующих фермеров с премьер-министром страны Дональдом Туском.В ходе уличного протеста фермеров в среду участники акции вели себя нехарактерно агрессивно. Возле здания канцелярии премьер-министра, протестующие провоцировали столкновения с полицией, поджигали покрышки и бросали в сторону здания горящие предметы. Возле здания сейма они разобрали брусчатый тротуар и бросали камни в полицию, 14 полицейских были ранены. Были задержаны более 50 участников беспорядков.

https://1prime.ru/20240308/846098556.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

польские фермеры, протесты фермеров