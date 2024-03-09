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Очередь из фур на польско-украинской границе достигла 2300 машин

Очередь из фур на польско-украинской границе достигла 2300 машин - 09.03.2024, ПРАЙМ

Очередь из фур на польско-украинской границе достигла 2300 машин

На польско-украинской границе из-за протеста польских фермеров образовалась очередь из 2300 машин, сообщил представитель госпогранслужбы Украины Андрей... | 09.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-09T11:57+0300

2024-03-09T11:57+0300

2024-03-09T11:57+0300

польша

украина

польские фермеры

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МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. На польско-украинской границе из-за протеста польских фермеров образовалась очередь из 2300 машин, сообщил представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. Его слова привел украинский телеканал "Общественное"."На границе с Польшей на утро субботы, 9 марта, в очередях находится 2300 грузовиков по всем направлениям, где польские фермеры усложняют или делают невозможным проезд грузовых транспортных средств", — сказал он. По словам Демченко, больше всего транспорта сейчас находится на пунктах пропуска "Ягодин", "Шегини", где польские фермеры совсем не пропускают фуры, идующие в сторону Польши. Он отметил, что ночью польская сторона проинформировала о том, что фермеры предположительно планируют прекратить временно транспортную блокаду по направлению КПП "Краковец", она может продолжатся здесь до 13 марта. Акции протеста фермеров проходят в Польше с начала февраля. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

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польша, украина, польские фермеры