https://1prime.ru/20240309/846110830.html

В Германии попросили миллиарды евро на строительство бункеров для населения

В Германии попросили миллиарды евро на строительство бункеров для населения - 09.03.2024, ПРАЙМ

В Германии попросили миллиарды евро на строительство бункеров для населения

Немецкие власти должны вложить не менее десяти миллиардов евро в следующие десять лет в обеспечение внутренней безопасности городов, в том числе и на... | 09.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-09T12:43+0300

2024-03-09T12:43+0300

2024-03-09T12:43+0300

германия

бомбоубежище

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БЕРЛИН, 9 мар – ПРАЙМ. Немецкие власти должны вложить не менее десяти миллиардов евро в следующие десять лет в обеспечение внутренней безопасности городов, в том числе и на строительство бункеров, заявил в интервью медиагруппе Funke глава ассоциации городов и коммун Германии Андре Бергхеггер."Во время холодной войны в Германии было более двух тысяч бункеров. Из них осталось только 600, которые могут обеспечить защиту приблизительно 500 тысяч человек. Необходимо срочно вернуть в использование выведенные из эксплуатации бункеры", — сказал он. По словам Бергхеггера что для защиты гражданского населения федеральному правительству необходимо выделять по меньшей мере миллиард евро в год в течение следующих десяти лет. "Укрепление нашей жизнеспособности является общей задачей для федерального правительства, правительств федеральных земель и коммун", - заявил Бергхеггер. Также он упомянул необходимость восстановления работоспособности систем оповещения и сирен в Германии.

https://1prime.ru/20240308/846094887.html

германия

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германия, бомбоубежище