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В Германии попросили миллиарды евро на строительство бункеров для населения
В Германии попросили миллиарды евро на строительство бункеров для населения - 09.03.2024, ПРАЙМ
В Германии попросили миллиарды евро на строительство бункеров для населения
Немецкие власти должны вложить не менее десяти миллиардов евро в следующие десять лет в обеспечение внутренней безопасности городов, в том числе и на... | 09.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-09T12:43+0300
2024-03-09T12:43+0300
2024-03-09T12:43+0300
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БЕРЛИН, 9 мар – ПРАЙМ. Немецкие власти должны вложить не менее десяти миллиардов евро в следующие десять лет в обеспечение внутренней безопасности городов, в том числе и на строительство бункеров, заявил в интервью медиагруппе Funke глава ассоциации городов и коммун Германии Андре Бергхеггер."Во время холодной войны в Германии было более двух тысяч бункеров. Из них осталось только 600, которые могут обеспечить защиту приблизительно 500 тысяч человек. Необходимо срочно вернуть в использование выведенные из эксплуатации бункеры", — сказал он. По словам Бергхеггера что для защиты гражданского населения федеральному правительству необходимо выделять по меньшей мере миллиард евро в год в течение следующих десяти лет. "Укрепление нашей жизнеспособности является общей задачей для федерального правительства, правительств федеральных земель и коммун", - заявил Бергхеггер. Также он упомянул необходимость восстановления работоспособности систем оповещения и сирен в Германии.
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германия, бомбоубежище
В Германии попросили миллиарды евро на строительство бункеров для населения
Ассоциация городов и коммун Германии попросила миллиарды евро на строительство бункеров
БЕРЛИН, 9 мар – ПРАЙМ. Немецкие власти должны вложить не менее десяти миллиардов евро в следующие десять лет в обеспечение внутренней безопасности городов, в том числе и на строительство бункеров, заявил в интервью медиагруппе Funke глава ассоциации городов и коммун Германии Андре Бергхеггер.
"Во время холодной войны в Германии было более двух тысяч бункеров. Из них осталось только 600, которые могут обеспечить защиту приблизительно 500 тысяч человек. Необходимо срочно вернуть в использование выведенные из эксплуатации бункеры", — сказал он.
По словам Бергхеггера что для защиты гражданского населения федеральному правительству необходимо выделять по меньшей мере миллиард евро в год в течение следующих десяти лет.
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"Укрепление нашей жизнеспособности является общей задачей для федерального правительства, правительств федеральных земель и коммун", - заявил Бергхеггер. Также он упомянул необходимость восстановления работоспособности систем оповещения и сирен в Германии.