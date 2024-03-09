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Орбан рассказал, в чем польза победы Трампа на президентских выборах в США
Орбан рассказал, в чем польза победы Трампа на президентских выборах в США - 09.03.2024, ПРАЙМ
Орбан рассказал, в чем польза победы Трампа на президентских выборах в США
Возвращение бывшего президента США Дональда Трампа в белый дом помогло бы всему миру, так как при нем на Ближнем Востоке и на Украине не было конфликтов, заявил | 09.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-09T12:58+0300
2024-03-09T12:58+0300
2024-03-09T12:58+0300
политика
дональд трамп
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БУДАПЕШТ, 9 мар - ПРАЙМ. Возвращение бывшего президента США Дональда Трампа в белый дом помогло бы всему миру, так как при нем на Ближнем Востоке и на Украине не было конфликтов, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В пятницу вечером Трамп принял венгерского премьера в своем имении Мар-а-Лаго. Переговоры проходили примерно час, а после них последовали ужин и концерт. По словам Орбана, Трамп был президентом мира, пользовался уважением в мире и тем самым создал условия для мира. "Во время его президентства был мир на Ближнем Востоке, а также мир на Украине. Сегодня тоже не было бы войны, если бы он все еще был президентом США. Мы согласились, что мир будет тогда, когда найдутся мировые лидеры, которые хотят мира. Я горжусь тем, что Венгрия входит в число этих стран", — заявил Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети. Он также рассказал, что товарооборот между Венгрией и США превысил девять миллиардов долларов, при этом Будапешт рассчитывает на "новый импульс в венгерско-американских торговых отношениях", если Трамп вернется в Белый дом. "Здесь, в Америке, кампания идет полным ходом, даже несется вперед. Американцам надо принять собственное решение. А нам, венграм, надо честно признаться, что было бы лучше для мира, и для Венгрии также было бы лучше, если бы президент Дональд Трамп вернулся", — заключил он. Ранее Орбан заявил, что Будапешт хотел бы, чтобы к власти в США вернулся Трамп и установил мир в Восточной Европе. Премьер неоднократно высказывал мнение, что если бы президентом США был Трамп, конфликт на Украине завершился бы за сутки. Орбан также много раз подчеркивал, что мир на Украине может быть установлен только после переговоров России с США, а Европа упустила свой шанс на посредничество, потому что не смогла обеспечить выполнение минских соглашений.
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дональд трамп, виктор орбан, президент сша
Политика, Дональд Трамп, Виктор Орбан, президент США
Орбан рассказал, в чем польза победы Трампа на президентских выборах в США
Орбан: для всего мира было бы лучше, чтобы Трамп снова стал президентом США
БУДАПЕШТ, 9 мар - ПРАЙМ. Возвращение бывшего президента США Дональда Трампа в белый дом помогло бы всему миру, так как при нем на Ближнем Востоке и на Украине не было конфликтов, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
В пятницу вечером Трамп принял венгерского премьера в своем имении Мар-а-Лаго. Переговоры проходили примерно час, а после них последовали ужин и концерт.
По словам Орбана, Трамп был президентом мира, пользовался уважением в мире и тем самым создал условия для мира.
"Во время его президентства был мир на Ближнем Востоке, а также мир на Украине. Сегодня тоже не было бы войны, если бы он все еще был президентом США. Мы согласились, что мир будет тогда, когда найдутся мировые лидеры, которые хотят мира. Я горжусь тем, что Венгрия входит в число этих стран", — заявил Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети.
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Он также рассказал, что товарооборот между Венгрией и США превысил девять миллиардов долларов, при этом Будапешт рассчитывает на "новый импульс в венгерско-американских торговых отношениях", если Трамп вернется в Белый дом.
"Здесь, в Америке, кампания идет полным ходом, даже несется вперед. Американцам надо принять собственное решение. А нам, венграм, надо честно признаться, что было бы лучше для мира, и для Венгрии также было бы лучше, если бы президент Дональд Трамп вернулся", — заключил он.
Ранее Орбан заявил, что Будапешт хотел бы, чтобы к власти в США вернулся Трамп и установил мир в Восточной Европе. Премьер неоднократно высказывал мнение, что если бы президентом США был Трамп, конфликт на Украине завершился бы за сутки. Орбан также много раз подчеркивал, что мир на Украине может быть установлен только после переговоров России с США, а Европа упустила свой шанс на посредничество, потому что не смогла обеспечить выполнение минских соглашений.