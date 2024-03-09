Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Орбан рассказал, в чем польза победы Трампа на президентских выборах в США - 09.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240309/846110949.html
Орбан рассказал, в чем польза победы Трампа на президентских выборах в США
Орбан рассказал, в чем польза победы Трампа на президентских выборах в США - 09.03.2024, ПРАЙМ
Орбан рассказал, в чем польза победы Трампа на президентских выборах в США
Возвращение бывшего президента США Дональда Трампа в белый дом помогло бы всему миру, так как при нем на Ближнем Востоке и на Украине не было конфликтов, заявил | 09.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-09T12:58+0300
2024-03-09T12:58+0300
политика
дональд трамп
виктор орбан
президент сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/05/845965380_0:0:3037:1708_1920x0_80_0_0_7b29c18a0be926b9befa44d2351e66b9.jpg
БУДАПЕШТ, 9 мар - ПРАЙМ. Возвращение бывшего президента США Дональда Трампа в белый дом помогло бы всему миру, так как при нем на Ближнем Востоке и на Украине не было конфликтов, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В пятницу вечером Трамп принял венгерского премьера в своем имении Мар-а-Лаго. Переговоры проходили примерно час, а после них последовали ужин и концерт. По словам Орбана, Трамп был президентом мира, пользовался уважением в мире и тем самым создал условия для мира. "Во время его президентства был мир на Ближнем Востоке, а также мир на Украине. Сегодня тоже не было бы войны, если бы он все еще был президентом США. Мы согласились, что мир будет тогда, когда найдутся мировые лидеры, которые хотят мира. Я горжусь тем, что Венгрия входит в число этих стран", — заявил Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети. Он также рассказал, что товарооборот между Венгрией и США превысил девять миллиардов долларов, при этом Будапешт рассчитывает на "новый импульс в венгерско-американских торговых отношениях", если Трамп вернется в Белый дом. "Здесь, в Америке, кампания идет полным ходом, даже несется вперед. Американцам надо принять собственное решение. А нам, венграм, надо честно признаться, что было бы лучше для мира, и для Венгрии также было бы лучше, если бы президент Дональд Трамп вернулся", — заключил он. Ранее Орбан заявил, что Будапешт хотел бы, чтобы к власти в США вернулся Трамп и установил мир в Восточной Европе. Премьер неоднократно высказывал мнение, что если бы президентом США был Трамп, конфликт на Украине завершился бы за сутки. Орбан также много раз подчеркивал, что мир на Украине может быть установлен только после переговоров России с США, а Европа упустила свой шанс на посредничество, потому что не смогла обеспечить выполнение минских соглашений.
https://1prime.ru/20240308/846088474.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/05/845965380_306:0:3037:2048_1920x0_80_0_0_5361ba185bc3b25db8ad451a79333100.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дональд трамп, виктор орбан, президент сша
Политика, Дональд Трамп, Виктор Орбан, президент США
12:58 09.03.2024
 
Орбан рассказал, в чем польза победы Трампа на президентских выборах в США

Орбан: для всего мира было бы лучше, чтобы Трамп снова стал президентом США

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БУДАПЕШТ, 9 мар - ПРАЙМ. Возвращение бывшего президента США Дональда Трампа в белый дом помогло бы всему миру, так как при нем на Ближнем Востоке и на Украине не было конфликтов, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
В пятницу вечером Трамп принял венгерского премьера в своем имении Мар-а-Лаго. Переговоры проходили примерно час, а после них последовали ужин и концерт.
По словам Орбана, Трамп был президентом мира, пользовался уважением в мире и тем самым создал условия для мира.
"Во время его президентства был мир на Ближнем Востоке, а также мир на Украине. Сегодня тоже не было бы войны, если бы он все еще был президентом США. Мы согласились, что мир будет тогда, когда найдутся мировые лидеры, которые хотят мира. Я горжусь тем, что Венгрия входит в число этих стран", — заявил Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети.
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2024
Трамп назвал Байдена "марионеткой Путина"
Вчера, 07:32
Он также рассказал, что товарооборот между Венгрией и США превысил девять миллиардов долларов, при этом Будапешт рассчитывает на "новый импульс в венгерско-американских торговых отношениях", если Трамп вернется в Белый дом.
"Здесь, в Америке, кампания идет полным ходом, даже несется вперед. Американцам надо принять собственное решение. А нам, венграм, надо честно признаться, что было бы лучше для мира, и для Венгрии также было бы лучше, если бы президент Дональд Трамп вернулся", — заключил он.
Ранее Орбан заявил, что Будапешт хотел бы, чтобы к власти в США вернулся Трамп и установил мир в Восточной Европе. Премьер неоднократно высказывал мнение, что если бы президентом США был Трамп, конфликт на Украине завершился бы за сутки. Орбан также много раз подчеркивал, что мир на Украине может быть установлен только после переговоров России с США, а Европа упустила свой шанс на посредничество, потому что не смогла обеспечить выполнение минских соглашений.
 
ПолитикаДональд ТрампВиктор Орбанпрезидент США
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала