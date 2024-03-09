https://1prime.ru/20240309/846111093.html

Польские фермеры назвали условия приостановки протестов

Польские фермеры назвали условия приостановки протестов - 09.03.2024, ПРАЙМ

Польские фермеры назвали условия приостановки протестов

Протестующие в Польше фермеры фермеры могут приостановить протесты, если кабмин страны начнет выполнять их условия, заявил журналистам представитель организации | 09.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-09T13:08+0300

2024-03-09T13:08+0300

2024-03-09T13:08+0300

польские фермеры

протесты фермеров

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/07/841260784_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_ce9d471045a100912dd35f6a13167306.jpg

ВАРШАВА, 9 мар - ПРАЙМ. Протестующие в Польше фермеры фермеры могут приостановить протесты, если кабмин страны начнет выполнять их условия, заявил журналистам представитель организации "Обманутая деревня" Подкарпатского воеводства Роман Кондрув. "После сегодняшних переговоров, посмотрим, что нам представит господин премьер, мы можем только приостановить протест на месяц или две недели до реализации всех наших постулатов. Если господин премьер будет склонен представить, что он это сделает, реализует в течении месяца или двух, чтобы мы тоже это понимали", — сказал представитель фермерского движения. Кондрув отметил, что фермеры готовы продолжать протесты "хоть до Нового года", а если ничего не будет реализовываться, то и дольше. "У нас протесты запланированы до июня. И мы будем далее их продолжать хоть... до конца года, — заявил Кондрув. Сегодня в Варшаве пройдет встреча представителей протестующих фермеров с премьер-министром страны Дональдом Туском.Акции протеста фермеров начались в Польше в начале февраля. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в страну сельхозпродукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.

https://1prime.ru/20240308/846098556.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

польские фермеры, протесты фермеров