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Польские фермеры назвали условия приостановки протестов - 09.03.2024, ПРАЙМ
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Польские фермеры назвали условия приостановки протестов
Польские фермеры назвали условия приостановки протестов - 09.03.2024, ПРАЙМ
Польские фермеры назвали условия приостановки протестов
Протестующие в Польше фермеры фермеры могут приостановить протесты, если кабмин страны начнет выполнять их условия, заявил журналистам представитель организации | 09.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-09T13:08+0300
2024-03-09T13:08+0300
польские фермеры
протесты фермеров
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ВАРШАВА, 9 мар - ПРАЙМ. Протестующие в Польше фермеры фермеры могут приостановить протесты, если кабмин страны начнет выполнять их условия, заявил журналистам представитель организации "Обманутая деревня" Подкарпатского воеводства Роман Кондрув. "После сегодняшних переговоров, посмотрим, что нам представит господин премьер, мы можем только приостановить протест на месяц или две недели до реализации всех наших постулатов. Если господин премьер будет склонен представить, что он это сделает, реализует в течении месяца или двух, чтобы мы тоже это понимали", — сказал представитель фермерского движения. Кондрув отметил, что фермеры готовы продолжать протесты "хоть до Нового года", а если ничего не будет реализовываться, то и дольше. "У нас протесты запланированы до июня. И мы будем далее их продолжать хоть... до конца года, — заявил Кондрув. Сегодня в Варшаве пройдет встреча представителей протестующих фермеров с премьер-министром страны Дональдом Туском.Акции протеста фермеров начались в Польше в начале февраля. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в страну сельхозпродукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
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польские фермеры, протесты фермеров
польские фермеры, протесты фермеров
13:08 09.03.2024
 
Польские фермеры назвали условия приостановки протестов

Кондрув: польские фермеры приостановят протесты, если власть начнет выполнять их условия

CC BY-SA 2.0 / James Petts / Night flagФлаг Польши, Варшава
Флаг Польши, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2024
CC BY-SA 2.0 / James Petts / Night flag
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ВАРШАВА, 9 мар - ПРАЙМ. Протестующие в Польше фермеры фермеры могут приостановить протесты, если кабмин страны начнет выполнять их условия, заявил журналистам представитель организации "Обманутая деревня" Подкарпатского воеводства Роман Кондрув.
"После сегодняшних переговоров, посмотрим, что нам представит господин премьер, мы можем только приостановить протест на месяц или две недели до реализации всех наших постулатов. Если господин премьер будет склонен представить, что он это сделает, реализует в течении месяца или двух, чтобы мы тоже это понимали", — сказал представитель фермерского движения.
Кондрув отметил, что фермеры готовы продолжать протесты "хоть до Нового года", а если ничего не будет реализовываться, то и дольше.
"У нас протесты запланированы до июня. И мы будем далее их продолжать хоть... до конца года, — заявил Кондрув.
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Вчера, 15:27
Сегодня в Варшаве пройдет встреча представителей протестующих фермеров с премьер-министром страны Дональдом Туском.
Акции протеста фермеров начались в Польше в начале февраля. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в страну сельхозпродукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
 
польские фермерыпротесты фермеров
 
 
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