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Запад идет к полной милитаризации, заявил Вучич - 09.03.2024, ПРАЙМ
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Запад идет к полной милитаризации, заявил Вучич
Запад идет к полной милитаризации, заявил Вучич - 09.03.2024, ПРАЙМ
Запад идет к полной милитаризации, заявил Вучич
Запад движется к полной милитаризации, наращивает закупки вооружений, так как не может победить Россию на Украине, заявил в ходе посещения Военно-технического... | 09.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-09T15:15+0300
2024-03-09T15:15+0300
политика
сербия
александр вучич
вооружение
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БЕЛГРАД, 9 мар - ПРАЙМ. Запад движется к полной милитаризации, наращивает закупки вооружений, так как не может победить Россию на Украине, заявил в ходе посещения Военно-технического института в Белграде президент Сербии Александр Вучич. Он отметил, что в мире сейчас наблюдается ажиотаж в покупке вооружений и "все, что сербская оборонная промышленность произведет в ближайшие 30-40 лет может быть продано за один день"."Это началось еще год назад, но сейчас сумасшествие. Все они думали, что (президент РФ — ред.) Путин будет легко побежден, но так как видят, что он не будет легко побежден, идут к полной милитаризации и увеличению в пять раз своих возможностей во всем", —заявил сербский лидер. Вучич в субботу посетил с министром обороны Сербии Милошем Вучевичем, командованием армии и руководством оборонной промышленности Военно-технический институт на окраине Белграда, где осмотрел новые разработки, в первую очередь – беспилотники "Врабац" (Воробей – ред.), "Осица" (Оса – ред.), "Обад" (Овод – ред.) "Сенка" (Тень — ред.). Он отдельно остановился на дронах-камикадзе "Комарац" (Комар – ред.) и призвал ускорить их производство, чтобы до конца года армия страны приняла на вооружение пять тысяч таких БПЛА.Он также призвал увеличить производство боеприпасов калибра 122 и 125 миллиметров. Кроме того, вучич в очередной раз похвалил российские ударные дроны "Ланцет" и посетовал, что Россия никому не передает технологию их производства. В ходе смотра вооружений 14 февраля к Дню государственности Сербии он заявил, что БПЛА "ZALA Ланцет" произвели революцию в ходе конфликта на Украине. Ранее Вучич рассказал о вложении Белградом 300 миллионов евро в сербскую оборонную промышленность. В феврале прошлого года глава государства сообщил, что Сербия приобретет в ОАЭ первую партию БПЛА-камикадзе, а затем наладит и собственное производство.
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сербия, александр вучич, вооружение
Политика, СЕРБИЯ, Александр Вучич, вооружение
15:15 09.03.2024
 
Запад идет к полной милитаризации, заявил Вучич

Вучич: Запад идет к полной милитаризации, так как не может победить Россию

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич
© Пресс-служба МИД РФ
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БЕЛГРАД, 9 мар - ПРАЙМ. Запад движется к полной милитаризации, наращивает закупки вооружений, так как не может победить Россию на Украине, заявил в ходе посещения Военно-технического института в Белграде президент Сербии Александр Вучич.
Он отметил, что в мире сейчас наблюдается ажиотаж в покупке вооружений и "все, что сербская оборонная промышленность произведет в ближайшие 30-40 лет может быть продано за один день".
"Это началось еще год назад, но сейчас сумасшествие. Все они думали, что (президент РФ — ред.) Путин будет легко побежден, но так как видят, что он не будет легко побежден, идут к полной милитаризации и увеличению в пять раз своих возможностей во всем", —заявил сербский лидер.
Вучич в субботу посетил с министром обороны Сербии Милошем Вучевичем, командованием армии и руководством оборонной промышленности Военно-технический институт на окраине Белграда, где осмотрел новые разработки, в первую очередь – беспилотники "Врабац" (Воробей – ред.), "Осица" (Оса – ред.), "Обад" (Овод – ред.) "Сенка" (Тень — ред.). Он отдельно остановился на дронах-камикадзе "Комарац" (Комар – ред.) и призвал ускорить их производство, чтобы до конца года армия страны приняла на вооружение пять тысяч таких БПЛА.
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Он также призвал увеличить производство боеприпасов калибра 122 и 125 миллиметров.
Кроме того, вучич в очередной раз похвалил российские ударные дроны "Ланцет" и посетовал, что Россия никому не передает технологию их производства. В ходе смотра вооружений 14 февраля к Дню государственности Сербии он заявил, что БПЛА "ZALA Ланцет" произвели революцию в ходе конфликта на Украине.
Ранее Вучич рассказал о вложении Белградом 300 миллионов евро в сербскую оборонную промышленность. В феврале прошлого года глава государства сообщил, что Сербия приобретет в ОАЭ первую партию БПЛА-камикадзе, а затем наладит и собственное производство.
 
ПолитикаСЕРБИЯАлександр Вучичвооружение
 
 
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