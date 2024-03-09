https://1prime.ru/20240309/846112542.html
Протестующие фермеры готовятся "остановить Польшу"
Протестующие фермеры готовятся "остановить Польшу" - 09.03.2024, ПРАЙМ
Протестующие фермеры готовятся "остановить Польшу"
Протестующие в Польше фермеры готовятся 20 марта парализовать страну, сообщил журналистам один из лидеров протестов в Западно-Поморском воеводстве Станислав... | 09.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-09T15:39+0300
2024-03-09T15:39+0300
2024-03-09T15:39+0300
польские фермеры
протесты фермеров
https://cdnn.1prime.ru/img/75892/73/758927344_0:34:640:394_1920x0_80_0_0_75076231786662a5bb650fd2aec30680.jpg
ВАРШАВА, 9 мар - ПРАЙМ. Протестующие в Польше фермеры готовятся 20 марта парализовать страну, сообщил журналистам один из лидеров протестов в Западно-Поморском воеводстве Станислав Варна. Сегодня в Варшаве пройдет встреча представителей протестующих фермеров с премьер-министром страны Дональдом Туском. "Мы находимся на баррикадах два месяца. Нас не воспринимают серьезно. Не решено ни одной проблемы. Поэтому мы решили остановить Польшу. Если с господином премьером Туском мы ничего не решим, то мы заблокируем всю Польшу 20 марта с 7.00 до 19.00", — сказал Варна. В результате действий фермеров, по словам Варны, люди не смогут попасть на рабочие места, в супермаркеты, учебные заведения. "В каждом месте те же самые часы, в каждом месте одинаковый протест. Дети не доедут до школ, люди не доедут до работы, люди не доедут до магазинов. Мы хотим показать свою решительность, ибо иначе мы не можем ничего решить. Готовьтесь! 20 марта Польша остановится!" — сказал он. Фермеры устраивают акции протеста в Польше с начала февраля. Основными их требованиями является прекращение ввоза в Польшу сельхозпродукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
https://1prime.ru/20240307/poland-846077431.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/75892/73/758927344_36:0:605:427_1920x0_80_0_0_cd4ca3125d1b51812aba5196547ca558.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польские фермеры, протесты фермеров
польские фермеры, протесты фермеров
Протестующие фермеры готовятся "остановить Польшу"
Варна: протестующие польские фермеры готовятся 20 марта "остановить" страну
ВАРШАВА, 9 мар - ПРАЙМ. Протестующие в Польше фермеры готовятся 20 марта парализовать страну, сообщил журналистам один из лидеров протестов в Западно-Поморском воеводстве Станислав Варна.
Сегодня в Варшаве пройдет встреча представителей протестующих фермеров с премьер-министром страны Дональдом Туском.
"Мы находимся на баррикадах два месяца. Нас не воспринимают серьезно. Не решено ни одной проблемы. Поэтому мы решили остановить Польшу. Если с господином премьером Туском мы ничего не решим, то мы заблокируем всю Польшу 20 марта с 7.00 до 19.00", — сказал Варна.
В результате действий фермеров, по словам Варны, люди не смогут попасть на рабочие места, в супермаркеты, учебные заведения.
В Польше назвали последствия сохранения свободной торговли ЕС с Украиной
"В каждом месте те же самые часы, в каждом месте одинаковый протест. Дети не доедут до школ, люди не доедут до работы, люди не доедут до магазинов. Мы хотим показать свою решительность, ибо иначе мы не можем ничего решить. Готовьтесь! 20 марта Польша остановится!" — сказал он.
Фермеры устраивают акции протеста в Польше с начала февраля. Основными их требованиями является прекращение ввоза в Польшу сельхозпродукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.