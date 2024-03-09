https://1prime.ru/20240309/846112542.html

Протестующие фермеры готовятся "остановить Польшу"

Протестующие фермеры готовятся "остановить Польшу" - 09.03.2024, ПРАЙМ

Протестующие фермеры готовятся "остановить Польшу"

Протестующие в Польше фермеры готовятся 20 марта парализовать страну, сообщил журналистам один из лидеров протестов в Западно-Поморском воеводстве Станислав... | 09.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-09T15:39+0300

2024-03-09T15:39+0300

2024-03-09T15:39+0300

польские фермеры

протесты фермеров

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ВАРШАВА, 9 мар - ПРАЙМ. Протестующие в Польше фермеры готовятся 20 марта парализовать страну, сообщил журналистам один из лидеров протестов в Западно-Поморском воеводстве Станислав Варна. Сегодня в Варшаве пройдет встреча представителей протестующих фермеров с премьер-министром страны Дональдом Туском. "Мы находимся на баррикадах два месяца. Нас не воспринимают серьезно. Не решено ни одной проблемы. Поэтому мы решили остановить Польшу. Если с господином премьером Туском мы ничего не решим, то мы заблокируем всю Польшу 20 марта с 7.00 до 19.00", — сказал Варна. В результате действий фермеров, по словам Варны, люди не смогут попасть на рабочие места, в супермаркеты, учебные заведения. "В каждом месте те же самые часы, в каждом месте одинаковый протест. Дети не доедут до школ, люди не доедут до работы, люди не доедут до магазинов. Мы хотим показать свою решительность, ибо иначе мы не можем ничего решить. Готовьтесь! 20 марта Польша остановится!" — сказал он. Фермеры устраивают акции протеста в Польше с начала февраля. Основными их требованиями является прекращение ввоза в Польшу сельхозпродукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.

https://1prime.ru/20240307/poland-846077431.html

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польские фермеры, протесты фермеров