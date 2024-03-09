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СМИ узнали о подготовке США к ядерному удару России по Украине - 09.03.2024, ПРАЙМ
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СМИ узнали о подготовке США к ядерному удару России по Украине
СМИ узнали о подготовке США к ядерному удару России по Украине - 09.03.2024, ПРАЙМ
СМИ узнали о подготовке США к ядерному удару России по Украине
Чиновники в США в конце 2022 года были опасались и готовились к возможному удару России по Украине ядерным оружием, при этом никаких разведданных о мобилизации... | 09.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-09T16:03+0300
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сша
ядерное оружие
украина
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МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Чиновники в США в конце 2022 года были опасались и готовились к возможному удару России по Украине ядерным оружием, при этом никаких разведданных о мобилизации российских ядерных сил у них не было, сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновников в американской администрации. "В конце 2022 года США начали "тщательно готовиться" к тому, что Россия потенциально может нанести удар по Украине с применением ядерного оружия", — сказано в сообщении телеканала. Высокопоставленный источников рассказал CNN, что администрацию президента США к такой оценке привел "не один показатель, а совокупность событий, анализа и, что особенно важно, весьма чувствительных новых разведывательных данных". Второй источник подтвердил, что опасения "были не просто гипотетическими", а основывались "на некоторой полученной информации". "Это то, что подарил нам конфликт, и мы так считали, и я думаю, что это наше право тщательно подготовиться и сделать все возможное, чтобы этого не произошло", — заявил CNN представитель администрации США.При этом телеканал отметил, что Вашингтон ни разу не обнаружил разведданных, указывающих на то, что Москва предпринимает шаги по мобилизации своих ядерных сил для проведения подобной атаки. Американские официальные лица также не были уверены, что узнают, разместит ли Россия тактическое ядерное оружие, несмотря на активную работу по отслеживанию перемещения ядерного оружия в мире. Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, указаны в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
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сша, ядерное оружие, украина
США, ядерное оружие, УКРАИНА
16:03 09.03.2024
 
СМИ узнали о подготовке США к ядерному удару России по Украине

CNN: США с конца 2022 года готовятся к удару России по Украине ядерным оружием

© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of DefenseАмериканский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2024
© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of Defense
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МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Чиновники в США в конце 2022 года были опасались и готовились к возможному удару России по Украине ядерным оружием, при этом никаких разведданных о мобилизации российских ядерных сил у них не было, сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновников в американской администрации.
"В конце 2022 года США начали "тщательно готовиться" к тому, что Россия потенциально может нанести удар по Украине с применением ядерного оружия", — сказано в сообщении телеканала.
Высокопоставленный источников рассказал CNN, что администрацию президента США к такой оценке привел "не один показатель, а совокупность событий, анализа и, что особенно важно, весьма чувствительных новых разведывательных данных". Второй источник подтвердил, что опасения "были не просто гипотетическими", а основывались "на некоторой полученной информации".
"Это то, что подарил нам конфликт, и мы так считали, и я думаю, что это наше право тщательно подготовиться и сделать все возможное, чтобы этого не произошло", — заявил CNN представитель администрации США.
%Здание министерства иностранных дел РФ - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2024
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При этом телеканал отметил, что Вашингтон ни разу не обнаружил разведданных, указывающих на то, что Москва предпринимает шаги по мобилизации своих ядерных сил для проведения подобной атаки. Американские официальные лица также не были уверены, что узнают, разместит ли Россия тактическое ядерное оружие, несмотря на активную работу по отслеживанию перемещения ядерного оружия в мире.
Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, указаны в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
 
СШАядерное оружиеУКРАИНА
 
 
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