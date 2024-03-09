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Фермеры решили продолжить протесты после встречи с премьером Польши - 09.03.2024, ПРАЙМ
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Фермеры решили продолжить протесты после встречи с премьером Польши
Фермеры решили продолжить протесты после встречи с премьером Польши - 09.03.2024, ПРАЙМ
Фермеры решили продолжить протесты после встречи с премьером Польши
Фермеры продолжат протесты в Польше, прошедшая в субботу встреча их представителей с премьером Польши Дональдом Туском завершилась ничем, рассказал журналистам... | 09.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-09T16:12+0300
2024-03-09T16:24+0300
польские фермеры
протесты фермеров
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ВАРШАВА, 9 мар - ПРАЙМ. Фермеры продолжат протесты в Польше, прошедшая в субботу встреча их представителей с премьером Польши Дональдом Туском завершилась ничем, рассказал журналистам один из лидеров протестующих Томаш Обшаньский. "Ничего не решено. По сути ничего не прозвучало", — заявил он. По словам Обшаньского , Туск сказал, что у него некомпетентные чиновники и что у него нет отчетов. "В целом огромный хаос", — отметил он и добавил, что "премьер сказал, что у него связаны руки и он ничего не может сделать". "Протесты продолжатся", — заверил Обшаньский и анонсировал следующую крупную акцию с блокадой дорог и городов 20 марта. Фермеры устраивают акции протеста в Польше с начала февраля. Основными их требованиями является прекращение ввоза в Польшу сельхозпродукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
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польские фермеры, протесты фермеров
польские фермеры, протесты фермеров
16:12 09.03.2024 (обновлено: 16:24 09.03.2024)
 
Фермеры решили продолжить протесты после встречи с премьером Польши

Обшаньский: встреча фермеров с премьером Польши закончилась ничем, протесты продолжатся

CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga PolskiПольский флаг, Варшава
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2024
CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga Polski
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ВАРШАВА, 9 мар - ПРАЙМ. Фермеры продолжат протесты в Польше, прошедшая в субботу встреча их представителей с премьером Польши Дональдом Туском завершилась ничем, рассказал журналистам один из лидеров протестующих Томаш Обшаньский.
"Ничего не решено. По сути ничего не прозвучало", — заявил он.
По словам Обшаньского , Туск сказал, что у него некомпетентные чиновники и что у него нет отчетов.
"В целом огромный хаос", — отметил он и добавил, что "премьер сказал, что у него связаны руки и он ничего не может сделать".
"Протесты продолжатся", — заверил Обшаньский и анонсировал следующую крупную акцию с блокадой дорог и городов 20 марта.
Флаг Польши - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2024
Протестующие фермеры готовятся "остановить Польшу"
15:39
Фермеры устраивают акции протеста в Польше с начала февраля. Основными их требованиями является прекращение ввоза в Польшу сельхозпродукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
 
польские фермерыпротесты фермеров
 
 
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