https://1prime.ru/20240309/846113062.html
Фермеры решили продолжить протесты после встречи с премьером Польши
Фермеры решили продолжить протесты после встречи с премьером Польши - 09.03.2024, ПРАЙМ
Фермеры решили продолжить протесты после встречи с премьером Польши
Фермеры продолжат протесты в Польше, прошедшая в субботу встреча их представителей с премьером Польши Дональдом Туском завершилась ничем, рассказал журналистам... | 09.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-09T16:12+0300
2024-03-09T16:12+0300
2024-03-09T16:24+0300
польские фермеры
протесты фермеров
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ВАРШАВА, 9 мар - ПРАЙМ. Фермеры продолжат протесты в Польше, прошедшая в субботу встреча их представителей с премьером Польши Дональдом Туском завершилась ничем, рассказал журналистам один из лидеров протестующих Томаш Обшаньский. "Ничего не решено. По сути ничего не прозвучало", — заявил он. По словам Обшаньского , Туск сказал, что у него некомпетентные чиновники и что у него нет отчетов. "В целом огромный хаос", — отметил он и добавил, что "премьер сказал, что у него связаны руки и он ничего не может сделать". "Протесты продолжатся", — заверил Обшаньский и анонсировал следующую крупную акцию с блокадой дорог и городов 20 марта. Фермеры устраивают акции протеста в Польше с начала февраля. Основными их требованиями является прекращение ввоза в Польшу сельхозпродукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
https://1prime.ru/20240309/846112542.html
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польские фермеры, протесты фермеров
польские фермеры, протесты фермеров
Фермеры решили продолжить протесты после встречи с премьером Польши
Обшаньский: встреча фермеров с премьером Польши закончилась ничем, протесты продолжатся
ВАРШАВА, 9 мар - ПРАЙМ. Фермеры продолжат протесты в Польше, прошедшая в субботу встреча их представителей с премьером Польши Дональдом Туском завершилась ничем, рассказал журналистам один из лидеров протестующих Томаш Обшаньский.
"Ничего не решено. По сути ничего не прозвучало", — заявил он.
По словам Обшаньского , Туск сказал, что у него некомпетентные чиновники и что у него нет отчетов.
"В целом огромный хаос", — отметил он и добавил, что "премьер сказал, что у него связаны руки и он ничего не может сделать".
"Протесты продолжатся", — заверил Обшаньский и анонсировал следующую крупную акцию с блокадой дорог и городов 20 марта.
Протестующие фермеры готовятся "остановить Польшу"
Фермеры устраивают акции протеста в Польше с начала февраля. Основными их требованиями является прекращение ввоза в Польшу сельхозпродукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.