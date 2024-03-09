https://1prime.ru/20240309/846113062.html

Фермеры решили продолжить протесты после встречи с премьером Польши

Фермеры решили продолжить протесты после встречи с премьером Польши - 09.03.2024, ПРАЙМ

Фермеры решили продолжить протесты после встречи с премьером Польши

Фермеры продолжат протесты в Польше, прошедшая в субботу встреча их представителей с премьером Польши Дональдом Туском завершилась ничем, рассказал журналистам... | 09.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-09T16:12+0300

2024-03-09T16:12+0300

2024-03-09T16:24+0300

польские фермеры

протесты фермеров

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/13/841261380_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_2999a5db3dbb791fdf14cd2fb92a1d6f.jpg

ВАРШАВА, 9 мар - ПРАЙМ. Фермеры продолжат протесты в Польше, прошедшая в субботу встреча их представителей с премьером Польши Дональдом Туском завершилась ничем, рассказал журналистам один из лидеров протестующих Томаш Обшаньский. "Ничего не решено. По сути ничего не прозвучало", — заявил он. По словам Обшаньского , Туск сказал, что у него некомпетентные чиновники и что у него нет отчетов. "В целом огромный хаос", — отметил он и добавил, что "премьер сказал, что у него связаны руки и он ничего не может сделать". "Протесты продолжатся", — заверил Обшаньский и анонсировал следующую крупную акцию с блокадой дорог и городов 20 марта. Фермеры устраивают акции протеста в Польше с начала февраля. Основными их требованиями является прекращение ввоза в Польшу сельхозпродукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.

https://1prime.ru/20240309/846112542.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

польские фермеры, протесты фермеров