https://1prime.ru/20240309/846113300.html
В Польше рассказали, как будут решать вопрос с украинской сельхозпродукцией
В Польше рассказали, как будут решать вопрос с украинской сельхозпродукцией - 09.03.2024, ПРАЙМ
В Польше рассказали, как будут решать вопрос с украинской сельхозпродукцией
Премьер-министр Польши Дональд Туск в ходе переговоров с протестующими фермерами заявил, что границу с Украиной не закроют для поступающих через нее украинских... | 09.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-09T16:23+0300
2024-03-09T16:23+0300
2024-03-09T16:23+0300
польские фермеры
украинское зерно
протесты фермеров
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ВАРШАВА, 9 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Дональд Туск в ходе переговоров с протестующими фермерами заявил, что границу с Украиной не закроют для поступающих через нее украинских сельхозтоваров. Об этом сообщил журналистам по итогам встречи с премьером представитель фермеров Анджей Собочиньский. "Границы он не закроет, но будет снимать излишки (зерна — ред.) за счет государства", — сказал Собочиньский. По его словам, Минсельхоз Польши подсчитает, сколько в стране находится излишков и сколько средств нужно выделить. "Это определенное решение проблемы", — считает он. Ранее также встречавшийся с Туском один из лидеров протестующих Томаш Обшаньский, указал, что встреча с премьером по сути завершилась ничем и фермеры намерены продолжать протестные акции. Фермеры устраивают акции протеста в Польше с начала февраля. Основными их требованиями является прекращение ввоза в Польшу сельхозпродукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
https://1prime.ru/20240309/846113062.html
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польские фермеры, украинское зерно, протесты фермеров
польские фермеры, украинское зерно, протесты фермеров
В Польше рассказали, как будут решать вопрос с украинской сельхозпродукцией
Собочиньский: власти Польши не закроют границу с Украиной для сельхозпродукции
ВАРШАВА, 9 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Дональд Туск в ходе переговоров с протестующими фермерами заявил, что границу с Украиной не закроют для поступающих через нее украинских сельхозтоваров. Об этом сообщил журналистам по итогам встречи с премьером представитель фермеров Анджей Собочиньский.
"Границы он не закроет, но будет снимать излишки (зерна — ред.) за счет государства", — сказал Собочиньский.
По его словам, Минсельхоз Польши подсчитает, сколько в стране находится излишков и сколько средств нужно выделить.
"Это определенное решение проблемы", — считает он.
Фермеры решили продолжить протесты после встречи с премьером Польши
Ранее также встречавшийся с Туском один из лидеров протестующих Томаш Обшаньский, указал, что встреча с премьером по сути завершилась ничем и фермеры намерены продолжать протестные акции.
Фермеры устраивают акции протеста в Польше с начала февраля. Основными их требованиями является прекращение ввоза в Польшу сельхозпродукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.