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Словацкие хранилища газа заполнены более чем на 70 процентов, сообщили СМИ

Словацкие хранилища газа заполнены более чем на 70 процентов, сообщили СМИ - 09.03.2024, ПРАЙМ

Словацкие хранилища газа заполнены более чем на 70 процентов, сообщили СМИ

Хранилища газа в Словакии заполнены более чем на 70%, сообщило в субботу новостное агентство TASR со ссылкой на данные исполнительного директора "Словацкого... | 09.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-09T16:48+0300

2024-03-09T16:48+0300

2024-03-09T16:48+0300

энергетика

словакия

запасы газа

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БРАТИСЛАВА, 9 мар - ПРАЙМ. Хранилища газа в Словакии заполнены более чем на 70%, сообщило в субботу новостное агентство TASR со ссылкой на данные исполнительного директора "Словацкого газового и нефтяного союза" Рихарда Квасньовского. "Запас газа в словацких хранилищах, несмотря на приближающийся конец отопительного сезона, особенно высок, на этой неделе он составлял более 70% от максимальной мощности. Год назад запас газа был примерно на 9 процентных пунктов ниже", - сообщило издание со ссылкой на Квасньовского. По данным на 6 марта, как уточнило издание, словацкие хранилища газа были заполнены на 70,47%, что составляет более половины годового потребления газа в Словакии. "Для Словакии с точки зрения заполняемости хранилищ в краткосрочной перспективе важно, чтобы поставки газа через Украину продолжались. Это важно и с точки зрения цен, потому что некоторые меры на внутреннем рынке Европейского союза, например, плата за хранение газа в Германии, увеличивают стоимость поставки газа с терминалов сжиженного природного газа (СПГ) и ухудшают таким образом его доступность", - отметил Квасньовский. По информации издания, ежедневно через Словакию транзитом проходит порядка 40 миллионов кубических метров российского газа, значительная часть из него направляется в Австрию и Италию.

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словакия, запасы газа