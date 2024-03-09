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Польские фермеры потребовали изменить регулирование рынка продовольствия ЕС

Польские фермеры потребовали изменить регулирование рынка продовольствия ЕС - 09.03.2024, ПРАЙМ

Польские фермеры потребовали изменить регулирование рынка продовольствия ЕС

Польские фермеры хотят не выплаты компенсаций, а изменений в регулировании продовольственного рынка ЕС, заявил журналистам один из лидеров протеста в... | 09.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-09T17:44+0300

2024-03-09T17:44+0300

2024-03-09T17:44+0300

польские фермеры

протесты фермеров

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ВАРШАВА, 9 мар - ПРАЙМ. Польские фермеры хотят не выплаты компенсаций, а изменений в регулировании продовольственного рынка ЕС, заявил журналистам один из лидеров протеста в Западно-Поморском воеводстве Эмиль Меча. "Мы не прекратим протест, пока Европейский союз системно не изменит ситуацию в сельском хозяйстве. Пока климатический пакет "Зеленый курс" не будет приспособлен к требованиям фермеров", — сказал он. По словам Мечи, выплаты компенсаций для фермеров будет недостаточно. "Мы не откажемся от протеста пока украинское, и не только украинское, а происходящее из-за пределов Евросоюза продовольствие, не будет урегулировано системно на европейских рынках. Если мы сейчас примем какие-то компенсации, то в сентябре мы войдем в тот же самый цикл", — пояснил он. В субботу в Варшаве завершилась встреча представителей протестующих фермеров с премьер-министром Польши Дональдом Туском. По ее итогам фермеры заявили, что не получили конкретных предложений и продолжат протесты.По словам представителя фермеров Анджея Собочиньского, Туск в ходе переговоров заявил, что границу с Украиной не закроют для поступающих через нее украинских сельхозтоваров.Фермеры устраивают акции протеста в Польше с начала февраля. Основными их требованиями является прекращение ввоза в Польшу сельхозпродукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.

https://1prime.ru/20240309/846113300.html

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польские фермеры, протесты фермеров