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К протестующим французским фермерам присоединились рыболовы, пишет СМИ

К протестующим французским фермерам присоединились рыболовы, пишет СМИ - 09.03.2024, ПРАЙМ

К протестующим французским фермерам присоединились рыболовы, пишет СМИ

Французские фермеры и рыболовы вышли на совместную акцию протеста против дешевого импорта иностранной продукции в городе Булонь-сюр-Мер, где находится... | 09.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-09T18:22+0300

2024-03-09T18:22+0300

2024-03-09T18:24+0300

франция

французские фермеры

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ПАРИЖ, 9 мар - ПРАЙМ. Французские фермеры и рыболовы вышли на совместную акцию протеста против дешевого импорта иностранной продукции в городе Булонь-сюр-Мер, где находится крупнейший рыболовный порт Франции, сообщила газета Voix du Nord. "Совместная демонстрация рыболовов и (профсоюза фермеров - ред.) "Сельская координация" наделала много шума: 135 тракторов, концерт клаксонов и претензий к Европейскому союзу", - говорится в сообщении издания. Протестующие на 135 тракторах направились по улицам города к зданию местных властей, где представителей работников сельского хозяйства примут для переговоров, пишет газета. Отмечается, что акция протеста привела к серьезному нарушению дорожного движения в центре города. В последние недели в странах Евросоюза нарастают протесты фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран-членов союза.

https://1prime.ru/20240309/846114877.html

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франция, французские фермеры