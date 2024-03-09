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К протестующим французским фермерам присоединились рыболовы, пишет СМИ
К протестующим французским фермерам присоединились рыболовы, пишет СМИ - 09.03.2024, ПРАЙМ
К протестующим французским фермерам присоединились рыболовы, пишет СМИ
Французские фермеры и рыболовы вышли на совместную акцию протеста против дешевого импорта иностранной продукции в городе Булонь-сюр-Мер, где находится... | 09.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-09T18:22+0300
2024-03-09T18:22+0300
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франция
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ПАРИЖ, 9 мар - ПРАЙМ. Французские фермеры и рыболовы вышли на совместную акцию протеста против дешевого импорта иностранной продукции в городе Булонь-сюр-Мер, где находится крупнейший рыболовный порт Франции, сообщила газета Voix du Nord. "Совместная демонстрация рыболовов и (профсоюза фермеров - ред.) "Сельская координация" наделала много шума: 135 тракторов, концерт клаксонов и претензий к Европейскому союзу", - говорится в сообщении издания. Протестующие на 135 тракторах направились по улицам города к зданию местных властей, где представителей работников сельского хозяйства примут для переговоров, пишет газета. Отмечается, что акция протеста привела к серьезному нарушению дорожного движения в центре города. В последние недели в странах Евросоюза нарастают протесты фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран-членов союза.
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франция, французские фермеры
ФРАНЦИЯ, французские фермеры
К протестующим французским фермерам присоединились рыболовы, пишет СМИ
Voix du Nord: французские фермеры на 135 тракторах вместе с рыболовами протестуют в порту
ПАРИЖ, 9 мар - ПРАЙМ. Французские фермеры и рыболовы вышли на совместную акцию протеста против дешевого импорта иностранной продукции в городе Булонь-сюр-Мер, где находится крупнейший рыболовный порт Франции, сообщила газета Voix du Nord.
"Совместная демонстрация рыболовов и (профсоюза фермеров - ред.) "Сельская координация" наделала много шума: 135 тракторов, концерт клаксонов и претензий к Европейскому союзу", - говорится в сообщении издания.
Протестующие на 135 тракторах направились по улицам города к зданию местных властей, где представителей работников сельского хозяйства примут для переговоров, пишет газета.
Отмечается, что акция протеста привела к серьезному нарушению дорожного движения в центре города.
Польские фермеры потребовали изменить регулирование рынка продовольствия ЕС
В последние недели в странах Евросоюза нарастают протесты фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран-членов союза.