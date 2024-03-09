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Европа должна готовиться к выходу США из НАТО, пишет СМИ
Европа должна готовиться к выходу США из НАТО, пишет СМИ - 09.03.2024, ПРАЙМ
Европа должна готовиться к выходу США из НАТО, пишет СМИ
Дипломаты из стран НАТО призвали Европу готовиться к выходу США из альянса, пишет газета Telegraph. | 09.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-09T19:28+0300
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МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Дипломаты из стран НАТО призвали Европу готовиться к выходу США из альянса, пишет газета Telegraph.Ранее стало известно, что кандидат на должность президента Соединенных Штатов Дональд Трамп на вопрос одного из лидеров НАТО о помощи в случае нападения России ответил: "Нет, я бы не стал вас защищать. На самом деле я бы дал им делать все, что они, черт возьми, захотят". Позже он дал понять, что может в случае победы созвать саммит НАТО в июне 2025 года для обсуждения будущего союза."Столицам (европейских стран НАТО - ред.) нужно составить план и вновь подумать о своих военных возможностях в свете угроз (бывшего президента США) Дональда Трампа", — сообщает газета. Один из европейских дипломатов заявил газете, что заявления экс-президента США о членстве страны в НАТО очевидно вызывают обеспокоенность.Другой дипломат отметил, что слова Трампа лишь еще раз подчеркнули "чрезмерную зависимость" Европы от США. Собеседник газеты считает, что европейским-странам НАТО нужно обсудить гарантии своей безопасности в случае выхода Америки из союза.Третий дипломат заявил, что неизвестность вокруг членства США в Североатлантическом союзе должна подтолкнуть европейские столицы задуматься о том, соответствует ли их текущее военное планирование требованиям современности.
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США, НАТО, ЕВРОПА, Политика
Европа должна готовиться к выходу США из НАТО, пишет СМИ
Telegraph: Европейским странам-членам НАТО стоит готовиться к выходу США из альянса
МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Дипломаты из стран НАТО призвали Европу готовиться к выходу США из альянса, пишет газета Telegraph.
Ранее стало известно, что кандидат на должность президента Соединенных Штатов Дональд Трамп на вопрос одного из лидеров НАТО о помощи в случае нападения России ответил: "Нет, я бы не стал вас защищать. На самом деле я бы дал им делать все, что они, черт возьми, захотят". Позже он дал понять, что может в случае победы созвать саммит НАТО в июне 2025 года для обсуждения будущего союза.
"Столицам (европейских стран НАТО - ред.) нужно составить план и вновь подумать о своих военных возможностях в свете угроз (бывшего президента США) Дональда Трампа", — сообщает газета.
Один из европейских дипломатов заявил газете, что заявления экс-президента США о членстве страны в НАТО очевидно вызывают обеспокоенность.
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Другой дипломат отметил, что слова Трампа лишь еще раз подчеркнули "чрезмерную зависимость" Европы от США. Собеседник газеты считает, что европейским-странам НАТО нужно обсудить гарантии своей безопасности в случае выхода Америки из союза.
Третий дипломат заявил, что неизвестность вокруг членства США в Североатлантическом союзе должна подтолкнуть европейские столицы задуматься о том, соответствует ли их текущее военное планирование требованиям современности.