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Трамп назвал Орбана великим лидером

Трамп назвал Орбана великим лидером - 09.03.2024, ПРАЙМ

Трамп назвал Орбана великим лидером

Экс-президент США Дональд Трамп высказался о венгерском премьер-министре Викторе Орбане, назвав его "великим лидером", которого уважают во всем мире. | 09.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-09T19:48+0300

2024-03-09T19:48+0300

2024-03-09T19:48+0300

сша

венгрия

виктор орбан

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 9 мар - ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп высказался о венгерском премьер-министре Викторе Орбане, назвав его "великим лидером", которого уважают во всем мире.8 марта Трамп провел переговоры с Орбаном в своем имении Мар-а-Лаго, в ходе которых политики "обсудили широкий спектр вопросов, затрагивающих Венгрию и США, включая первостепенную важность крепкой и защищенной границы для каждой нации"."Для меня было честью принимать Виктора Орбана и его прекрасную дочь Клару в качестве моих гостей в Мар-а-Лаго вчера вечером. Виктор - великий лидер, которого уважают во всем мире", — отметил Трамп в соцсети Truth Social. Экс-президент США также положительно оценил жесткую иммиграционную политику Орбана, благодаря которой, по мнению Трампа, Будапешту удается поддерживать высокий уровень безопасности в стране.Ранее действующий президент США Джо Байден осудил встречу Трампа с Орбаном, так как считает, что венгерский премьер открыто выступает против демократии и "ищет диктатуры".Выборы президента США намечены на ноябрь нынешнего года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли. Действующий президент США тоже заявлял о намерении переизбираться от Демократической партии.

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сша, венгрия, виктор орбан, дональд трамп