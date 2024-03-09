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Трамп назвал Орбана великим лидером
Трамп назвал Орбана великим лидером - 09.03.2024, ПРАЙМ
Трамп назвал Орбана великим лидером
Экс-президент США Дональд Трамп высказался о венгерском премьер-министре Викторе Орбане, назвав его "великим лидером", которого уважают во всем мире. | 09.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-09T19:48+0300
2024-03-09T19:48+0300
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ВАШИНГТОН, 9 мар - ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп высказался о венгерском премьер-министре Викторе Орбане, назвав его "великим лидером", которого уважают во всем мире.8 марта Трамп провел переговоры с Орбаном в своем имении Мар-а-Лаго, в ходе которых политики "обсудили широкий спектр вопросов, затрагивающих Венгрию и США, включая первостепенную важность крепкой и защищенной границы для каждой нации"."Для меня было честью принимать Виктора Орбана и его прекрасную дочь Клару в качестве моих гостей в Мар-а-Лаго вчера вечером. Виктор - великий лидер, которого уважают во всем мире", — отметил Трамп в соцсети Truth Social. Экс-президент США также положительно оценил жесткую иммиграционную политику Орбана, благодаря которой, по мнению Трампа, Будапешту удается поддерживать высокий уровень безопасности в стране.Ранее действующий президент США Джо Байден осудил встречу Трампа с Орбаном, так как считает, что венгерский премьер открыто выступает против демократии и "ищет диктатуры".Выборы президента США намечены на ноябрь нынешнего года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли. Действующий президент США тоже заявлял о намерении переизбираться от Демократической партии.
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сша, венгрия, виктор орбан, дональд трамп
США, ВЕНГРИЯ, Виктор Орбан, Дональд Трамп
Трамп назвал Орбана великим лидером
Трамп назвал венгерского премьера Орбана великим лидером, которого уважают во всем мире
ВАШИНГТОН, 9 мар - ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп высказался о венгерском премьер-министре Викторе Орбане, назвав его "великим лидером", которого уважают во всем мире.
8 марта Трамп провел переговоры с Орбаном в своем имении Мар-а-Лаго, в ходе которых политики "обсудили широкий спектр вопросов, затрагивающих Венгрию и США, включая первостепенную важность крепкой и защищенной границы для каждой нации".
"Для меня было честью принимать Виктора Орбана и его прекрасную дочь Клару в качестве моих гостей в Мар-а-Лаго вчера вечером. Виктор - великий лидер, которого уважают во всем мире", — отметил Трамп в соцсети Truth Social.
Экс-президент США также положительно оценил жесткую иммиграционную политику Орбана, благодаря которой, по мнению Трампа, Будапешту удается поддерживать высокий уровень безопасности в стране.
Орбан рассказал, в чем польза победы Трампа на президентских выборах в США
Ранее действующий президент США Джо Байден осудил встречу Трампа с Орбаном, так как считает, что венгерский премьер открыто выступает против демократии и "ищет диктатуры".
Выборы президента США намечены на ноябрь нынешнего года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли. Действующий президент США тоже заявлял о намерении переизбираться от Демократической партии.