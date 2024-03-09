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Импорт на Украину из-за блокады польских фермеров упал на 14% за месяц

Импорт на Украину из-за блокады польских фермеров упал на 14% за месяц - 09.03.2024, ПРАЙМ

Импорт на Украину из-за блокады польских фермеров упал на 14% за месяц

Импорт товаров на Украину из-за блокады со стороны польских фермеров в феврале по сравнению с январем сократился на 14%, сообщил замминистра экономики Тарас... | 09.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-09T20:56+0300

2024-03-09T20:56+0300

2024-03-09T20:56+0300

украина

польские фермеры

импорт

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МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Импорт товаров на Украину из-за блокады со стороны польских фермеров в феврале по сравнению с январем сократился на 14%, сообщил замминистра экономики Тарас Качка. "Импорт, особенно импорт автомобильным транспортом в феврале по сравнению с январем сократился на 14%. Для всех иностранных производителей и украинского общества, которому нужен импорт топлива, медпрепаратов, автомобилей - эта блокада перекладывается на цифры", - сказал Качка в эфире всеукраинского телемарафона. По его словам, это негативно влияет на доходную часть бюджета Украины, поскольку меньше поступлений от пошлин и налога на добавленную стоимость на импорт. Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Аграрии в Польше протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

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украина, польские фермеры, импорт