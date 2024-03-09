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США пригрозили Raiffeisen Bank санкциями за бизнес в России, пишет СМИ
США пригрозили Raiffeisen Bank санкциями за бизнес в России, пишет СМИ - 09.03.2024, ПРАЙМ
США пригрозили Raiffeisen Bank санкциями за бизнес в России, пишет СМИ
США пригрозили ввести санкции против австрийского Raiffeisen Bank International (RBI) за ведение бизнеса в России, пишет интернет-издание EUobserver со ссылкой... | 09.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-09T21:39+0300
2024-03-09T21:39+0300
2024-03-09T21:39+0300
сша
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МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. США пригрозили ввести санкции против австрийского Raiffeisen Bank International (RBI) за ведение бизнеса в России, пишет интернет-издание EUobserver со ссылкой на пресс-релиз американского минфина. По данным издания, американский минфин предупредил банк о том, что в случае продолжения ведения бизнеса в РФ, он рискует остаться "отрезанным от финансовой системы США". Отмечается, что помощник министра финансов по вопросам международных дел Анна Моррис в четверг и в пятницу встречалась в Вене с австрийским правительством и руководством банка для обсуждения этого вопроса. "По принципиальным соображениям мы не комментируем публично обсуждения с представителями властей", - заявили изданию в Raiffeisen Bank International. В России у австрийской Raiffeisen Bank International AG работает с 1996 года "Райффайзенбанк". RBI в настоящее время рассматривает возможные варианты его будущего, в том числе выход из капитала. Штат компании по итогам прошлого года составляет около 44,9 тысячи человек, из них в РФ - 9,9 тысячи.
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сша, россия, raiffeisen bank
США, РОССИЯ, Raiffeisen Bank
США пригрозили Raiffeisen Bank санкциями за бизнес в России, пишет СМИ
EUobserver: США пригрозили Raiffeisen Bank санкциями за ведение бизнеса в России
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. США пригрозили ввести санкции против австрийского Raiffeisen Bank International (RBI) за ведение бизнеса в России, пишет интернет-издание EUobserver со ссылкой на пресс-релиз американского минфина.
По данным издания, американский минфин предупредил банк о том, что в случае продолжения ведения бизнеса в РФ, он рискует остаться "отрезанным от финансовой системы США". Отмечается, что помощник министра финансов по вопросам международных дел Анна Моррис в четверг и в пятницу встречалась в Вене с австрийским правительством и руководством банка для обсуждения этого вопроса.
"По принципиальным соображениям мы не комментируем публично обсуждения с представителями властей", - заявили изданию в Raiffeisen Bank International.
Европа должна готовиться к выходу США из НАТО, пишет СМИ
В России у австрийской Raiffeisen Bank International AG работает с 1996 года "Райффайзенбанк". RBI в настоящее время рассматривает возможные варианты его будущего, в том числе выход из капитала. Штат компании по итогам прошлого года составляет около 44,9 тысячи человек, из них в РФ - 9,9 тысячи.