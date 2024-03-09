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Guardian сообщила, как организатор лотереи Британии оказался должен ВТБ - 09.03.2024, ПРАЙМ
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Guardian сообщила, как организатор лотереи Британии оказался должен ВТБ
Guardian сообщила, как организатор лотереи Британии оказался должен ВТБ - 09.03.2024, ПРАЙМ
Guardian сообщила, как организатор лотереи Британии оказался должен ВТБ
Организатор национальной лотереи в Великобритании оказался должником европейских "дочек" ВТБ и Сбербанка на момент выбора ее правительством страны на этот... | 09.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-09T21:58+0300
2024-03-09T21:59+0300
великобритания
втб
сбербанк
санкции против рф
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МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Организатор национальной лотереи в Великобритании оказался должником европейских "дочек" ВТБ и Сбербанка на момент выбора ее правительством страны на этот контракт стоимостью 6,5 миллиарда фунтов в 2022 году, пишет The Guardian.Речь идет об европейской лотерейной группе Allwyn."Дочки" российских банков предоставили Allwyn кредит на 640 миллионов евро в 2020 году. Компания успела выплатить только половину, когда выиграла контракт на проведение лотереи. Окончательно Allwyn погасила долги, когда банки уже были в санкционных списках, а британская Комиссия по азартным играм выбрала претендента для проведения розыгрыша, отмечает The Guardian.Компания заявила о своем намерении выплатить долг через четыре дня после того, как ВТБ попал под ограничения. Allwyn добавила, что следовала инструкциям Министерства финансов по санкциям, а также то, что "никогда не брала кредиты ни у каких банков в нарушение санкционных ограничений".Журналисты издания сообщают об отсутствии доказательств использования кредитов для финансирования лотереи и нарушения Allwyn санкционного законодательства.Однако эти деньги вполне могли поддержать предприятие на время проведения мероприятия, заключили в британской газете.По словам президента России Владимира Путина, западные ограничительные меры нацелены на ухудшение жизни миллиона людей. В России не раз заявляли, что страна справится с любым давлением, который оказывает на нее Запад.
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великобритания, втб, сбербанк, санкции против рф
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ВТБ, Сбербанк, санкции против РФ
21:58 09.03.2024 (обновлено: 21:59 09.03.2024)
 
Guardian сообщила, как организатор лотереи Британии оказался должен ВТБ

Guardian: организатор национальной лотереи Британии брал кредиты у ВТБ и "Сбера"

© fotolia.com / Stefan Ataman#Флаг Великобритании
#Флаг Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2024
© fotolia.com / Stefan Ataman
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МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Организатор национальной лотереи в Великобритании оказался должником европейских "дочек" ВТБ и Сбербанка на момент выбора ее правительством страны на этот контракт стоимостью 6,5 миллиарда фунтов в 2022 году, пишет The Guardian.
Речь идет об европейской лотерейной группе Allwyn.
"Дочки" российских банков предоставили Allwyn кредит на 640 миллионов евро в 2020 году. Компания успела выплатить только половину, когда выиграла контракт на проведение лотереи. Окончательно Allwyn погасила долги, когда банки уже были в санкционных списках, а британская Комиссия по азартным играм выбрала претендента для проведения розыгрыша, отмечает The Guardian.
Компания заявила о своем намерении выплатить долг через четыре дня после того, как ВТБ попал под ограничения. Allwyn добавила, что следовала инструкциям Министерства финансов по санкциям, а также то, что "никогда не брала кредиты ни у каких банков в нарушение санкционных ограничений".
Журналисты издания сообщают об отсутствии доказательств использования кредитов для финансирования лотереи и нарушения Allwyn санкционного законодательства.
Однако эти деньги вполне могли поддержать предприятие на время проведения мероприятия, заключили в британской газете.

По словам президента России Владимира Путина, западные ограничительные меры нацелены на ухудшение жизни миллиона людей. В России не раз заявляли, что страна справится с любым давлением, который оказывает на нее Запад.
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯВТБСбербанксанкции против РФ
 
 
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