Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"ВСУ руководили непригодные?" Нардепа возмутила причина отставки Залужного - 09.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240309/846116530.html
"ВСУ руководили непригодные?" Нардепа возмутила причина отставки Залужного
"ВСУ руководили непригодные?" Нардепа возмутила причина отставки Залужного - 09.03.2024, ПРАЙМ
"ВСУ руководили непригодные?" Нардепа возмутила причина отставки Залужного
Сообщения о том, что причиной отставки бывшего главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного послужило "здоровье" возмутили депутата Верховной рады Марьяну... | 09.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-09T22:20+0300
2024-03-09T22:20+0300
украина
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/82653/17/826531719_0:46:3307:1906_1920x0_80_0_0_a0f7b0d0f7fc19f3966f942bc10ce0ea.jpg
МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Сообщения о том, что причиной отставки бывшего главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного послужило "здоровье" возмутили депутата Верховной рады Марьяну Безуглую.9 марта стало известно, что военно-врачебная комиссия (ВВК) признала Залужного непригодным к военной службе. Он самолично написал рапорт об увольнении.Бывшего начальника Генштаба Сергея Шаптала уволили по той же причине.""Инвалиды" Залужный и Шаптала уволились через ВВК, но отстаивали мобилизацию лиц с инвалидностью третьей группы и отрицали возможность уволиться лицам с инвалидностью второй группы. ВСУ руководили непригодные?" – цитирует Безуглую сайт mk.ru.Указывается, что за четыре часа под публикацией было написано около 800 комментариев.Ранее глава Минздрава Украины Виктор Ляшко заявил о намерении отказаться от понятия "инвалидность". По его словам, эта постсоветская модель, которая должна возвращать гражданина в экономическое состояние, в реальности приводит к гонке за льготами и привилегиями. Понятие "инвалидность" планирует уйти в 2025 году.
https://1prime.ru/20240309/846104479.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82653/17/826531719_353:0:2954:1951_1920x0_80_0_0_4fc9ae1fd6e81c31bd2d10fd940f03f0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, всу
УКРАИНА, ВСУ
22:20 09.03.2024
 
"ВСУ руководили непригодные?" Нардепа возмутила причина отставки Залужного

Нардеп Безуглая возмутилась отставкой Залужного "по состоянию здоровья"

© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины | Перейти в медиабанкВерховная Рада Украины
Верховная Рада Украины - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2024
© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Сообщения о том, что причиной отставки бывшего главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного послужило "здоровье" возмутили депутата Верховной рады Марьяну Безуглую.
9 марта стало известно, что военно-врачебная комиссия (ВВК) признала Залужного непригодным к военной службе. Он самолично написал рапорт об увольнении.
Бывшего начальника Генштаба Сергея Шаптала уволили по той же причине.
""Инвалиды" Залужный и Шаптала уволились через ВВК, но отстаивали мобилизацию лиц с инвалидностью третьей группы и отрицали возможность уволиться лицам с инвалидностью второй группы. ВСУ руководили непригодные?" – цитирует Безуглую сайт mk.ru.
Указывается, что за четыре часа под публикацией было написано около 800 комментариев.
Военнопленные ВСУ - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2024
Украинский военнопленный рассказал, что в ВСУ ждали от прихода Сырского
06:22
Ранее глава Минздрава Украины Виктор Ляшко заявил о намерении отказаться от понятия "инвалидность". По его словам, эта постсоветская модель, которая должна возвращать гражданина в экономическое состояние, в реальности приводит к гонке за льготами и привилегиями. Понятие "инвалидность" планирует уйти в 2025 году.
 
УКРАИНАВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала