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"ВСУ руководили непригодные?" Нардепа возмутила причина отставки Залужного
"ВСУ руководили непригодные?" Нардепа возмутила причина отставки Залужного - 09.03.2024, ПРАЙМ
"ВСУ руководили непригодные?" Нардепа возмутила причина отставки Залужного
Сообщения о том, что причиной отставки бывшего главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного послужило "здоровье" возмутили депутата Верховной рады Марьяну... | 09.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-09T22:20+0300
2024-03-09T22:20+0300
2024-03-09T22:20+0300
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МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Сообщения о том, что причиной отставки бывшего главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного послужило "здоровье" возмутили депутата Верховной рады Марьяну Безуглую.9 марта стало известно, что военно-врачебная комиссия (ВВК) признала Залужного непригодным к военной службе. Он самолично написал рапорт об увольнении.Бывшего начальника Генштаба Сергея Шаптала уволили по той же причине.""Инвалиды" Залужный и Шаптала уволились через ВВК, но отстаивали мобилизацию лиц с инвалидностью третьей группы и отрицали возможность уволиться лицам с инвалидностью второй группы. ВСУ руководили непригодные?" – цитирует Безуглую сайт mk.ru.Указывается, что за четыре часа под публикацией было написано около 800 комментариев.Ранее глава Минздрава Украины Виктор Ляшко заявил о намерении отказаться от понятия "инвалидность". По его словам, эта постсоветская модель, которая должна возвращать гражданина в экономическое состояние, в реальности приводит к гонке за льготами и привилегиями. Понятие "инвалидность" планирует уйти в 2025 году.
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украина, всу
"ВСУ руководили непригодные?" Нардепа возмутила причина отставки Залужного
Нардеп Безуглая возмутилась отставкой Залужного "по состоянию здоровья"
МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Сообщения о том, что причиной отставки бывшего главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного послужило "здоровье" возмутили депутата Верховной рады Марьяну Безуглую.
9 марта стало известно, что военно-врачебная комиссия (ВВК) признала Залужного непригодным к военной службе. Он самолично написал рапорт об увольнении.
Бывшего начальника Генштаба Сергея Шаптала уволили по той же причине.
""Инвалиды" Залужный и Шаптала уволились через ВВК, но отстаивали мобилизацию лиц с инвалидностью третьей группы и отрицали возможность уволиться лицам с инвалидностью второй группы. ВСУ руководили непригодные?" – цитирует Безуглую сайт mk.ru.
Указывается, что за четыре часа под публикацией было написано около 800 комментариев.
Украинский военнопленный рассказал, что в ВСУ ждали от прихода Сырского
Ранее глава Минздрава Украины Виктор Ляшко заявил о намерении отказаться от понятия "инвалидность". По его словам, эта постсоветская модель, которая должна возвращать гражданина в экономическое состояние, в реальности приводит к гонке за льготами и привилегиями. Понятие "инвалидность" планирует уйти в 2025 году.