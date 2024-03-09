https://1prime.ru/20240309/846116657.html

СМИ раскрыло, что Франция готовит для ввода войск на Украину

СМИ раскрыло, что Франция готовит для ввода войск на Украину - 09.03.2024, ПРАЙМ

СМИ раскрыло, что Франция готовит для ввода войск на Украину

Париж собирает союз государств, которые настроены на ввод войск на Украину, пишет издание Politico. | 09.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-09T22:31+0300

2024-03-09T22:31+0300

2024-03-09T22:31+0300

франция

украина

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МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Париж собирает союз государств, которые настроены на ввод войск на Украину, пишет издание Politico."Франция создает альянс стран, готовых потенциально отправить западных военнослужащих на Украину, и тем самым углубляет свое противостояние с более осторожным Берлином", — указывается в публикации.По информации Politico, Эстония, Латвия и Литва "открыты для этой идеи".До этих событий президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможной отправке войск на Украину. Его слова подтвердил французский премьер-министр Габриэль Атталь. Французский лидер подчеркнул, что Париж сделает все, чтобы Москва "не выиграла эту войну". Макрон добавил, что лидеры стран Евросоюза договорились создать новую коалицию, девятую по счету, для передачи Украине бомб и ракет дальнего радиуса действия. Вскоре после заявлений Макрона Шольц и министр обороны Борис Писториус напомнили про отсутствие планов отправлять немецких солдат и дальнобойных крылатых ракет Taurus на Украину. Шольц подчеркнул, что НАТО не собирается участвовать в конфликте. Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов указывал РИА Новости, что ввод западных военных на Украину увеличит шанс прямого столкновения НАТО с Россией. Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремле считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.

https://1prime.ru/20240309/846105979.html

франция

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франция, украина