https://1prime.ru/20240309/846116914.html

В Британии раскрыли схему участия Минобороны в подкупе саудовского принца

В Британии раскрыли схему участия Минобороны в подкупе саудовского принца - 09.03.2024, ПРАЙМ

В Британии раскрыли схему участия Минобороны в подкупе саудовского принца

Министерство обороны Великобритании до 2011 года замаскированно отправляло деньги саудовскому принцу Бандару бен Султану на фоне коррупционного скандала,... | 09.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-09T22:46+0300

2024-03-09T22:46+0300

2024-03-09T23:04+0300

великобритания

саудовская аравия

коррупция

https://cdnn.1prime.ru/img/82730/46/827304600_0:176:2672:1679_1920x0_80_0_0_eb080c72eb3c5e06ba8c177d465576b6.jpg

МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Министерство обороны Великобритании до 2011 года замаскированно отправляло деньги саудовскому принцу Бандару бен Султану на фоне коррупционного скандала, известного как "Аль-Ямама", пишет The Guardian, со ссылкой на официальные документы.По информации издания, c 1998 по 2007 год британское ведомство платило саудиту за посредничество в сделке по поставкам оружия британского BAE Саудовской Аравии на 40 миллиардов фунтов.В 2008 году правила изменились: саудиты должны были ежемесячно переводить средства на банковский счет Минобороны в рамках договоренностей о покупке военной техники. После организация частично возмещала траты. Выплаты завершились в 2011 году.Отмечалось, что сделка была инициирована, чтобы британские фирмы выиграли саудовские контракты у компаний из конкурирующих стран, таких как Франция и США.The Guardian указало, что пресс-секретарь Минобороны объяснил транзакции официальным соглашением между государствами. Информацию о том, что выплаты были коррупционными, ведомство считает предположением.Сделка "Аль-Ямама" была заключена в 1985 году при поддержке на тот момент премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. В рамках соглашения BAE поставляла Саудовской Аравии военную технику сумму 85 миллионов фунтов, а последняя обязалась ежедневно поставлять британцам до 600 тысячи баррелей сырой нефти. Позже стало известно о выплатах BAE принцу Бандару на сумму, превышавшую миллиард фунтов, за посредничество. В 2006 году двухлетнее расследование по этому делу закрыли под давлением самого принца Бандара. На тот момент генпрокурор Питер Голдсмит постановил, что прекращение расследования отвечает национальным интересам Великобритании. Британский премьер Тони Блэр заявил о взятии "полной ответственности" на себя за это решение.

https://1prime.ru/20240309/846116388.html

великобритания

саудовская аравия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

великобритания, саудовская аравия, коррупция