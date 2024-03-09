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На Западе оценили стоимость восстановления Украины - 09.03.2024, ПРАЙМ
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На Западе оценили стоимость восстановления Украины
На Западе оценили стоимость восстановления Украины - 09.03.2024, ПРАЙМ
На Западе оценили стоимость восстановления Украины
Западные лидеры посчитали, что на восстановление Украины уйдет более триллиона долларов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Европейского... | 09.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-09T23:29+0300
2024-03-09T23:29+0300
украина
запад
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МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Западные лидеры посчитали, что на восстановление Украины уйдет более триллиона долларов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Европейского инвестиционного банка.Отмечается, что частные инвесторы уже вкладываются в Украину, а турецкие компании реконструируют там дороги и мосты.Эксперты оценили, что на восстановление инфраструктуры понадобится около 3,5 миллиона тонн стали в течение пять или десяти лет. Более того, один крупный концерн на Западе планирует построить завод по производству артиллерийских боеприпасов, другой организовать производство строительных материалов.Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что главным ресурсом для восстановления Украины "должна стать конфискация российских активов, замороженных на Западе". По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, заморозка российских активов в Европе является воровством, кроме того, Европейский союз нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
https://1prime.ru/20240309/846116657.html
украина
запад
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украина, запад
УКРАИНА, ЗАПАД
23:29 09.03.2024
 
На Западе оценили стоимость восстановления Украины

Bloomberg: на восстановление Украины может потребоваться триллион долларов

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Западные лидеры посчитали, что на восстановление Украины уйдет более триллиона долларов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Европейского инвестиционного банка.
Отмечается, что частные инвесторы уже вкладываются в Украину, а турецкие компании реконструируют там дороги и мосты.
Эксперты оценили, что на восстановление инфраструктуры понадобится около 3,5 миллиона тонн стали в течение пять или десяти лет.
Более того, один крупный концерн на Западе планирует построить завод по производству артиллерийских боеприпасов, другой организовать производство строительных материалов.
Флаг Франции - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2024
СМИ раскрыло, что Франция готовит для ввода войск на Украину
22:31
Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что главным ресурсом для восстановления Украины "должна стать конфискация российских активов, замороженных на Западе". По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, заморозка российских активов в Европе является воровством, кроме того, Европейский союз нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
 
УКРАИНАЗАПАД
 
 
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