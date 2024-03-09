https://1prime.ru/20240309/846117308.html

Раскрыто, сколько поставок СПГ Испания получила из России за февраль

Раскрыто, сколько поставок СПГ Испания получила из России за февраль - 09.03.2024, ПРАЙМ

Раскрыто, сколько поставок СПГ Испания получила из России за февраль

Россия оказалась на третьем месте по поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Испанию в феврале 2024 году, следует из данных энергетической компании Enagas. | 09.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-09T23:40+0300

2024-03-09T23:40+0300

2024-03-09T23:40+0300

россия

испания

спг

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МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Россия оказалась на третьем месте по поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Испанию в феврале 2024 году, следует из данных энергетической компании Enagas.Третье место России обеспечивает закупка испанских властей в размере 5 337 ГВт·ч СПГ. Как отмечает компания, в феврале королевство закупило у России эквивалент 5 337 ГВт·ч СПГ. В прошлом году королевство приобрело 72 690 ГВт·ч российского СПГ по сравнению с 53 859 ГВт·ч в 2022 году. В результате Россия заняла третье место после Алжира и США по поставкам СПГ в Испанию.Ранее Bloomberg сообщало, что импорт СПГ в Китай подскочил в феврале до самого высокого уровня за всю историю страны.Москва неоднократно повторяла, что отказ Запада от российского энергоресурса поставит его в менее выгодное положение. Западные страны все равно будут покупать нефть и газ России только теперь через посредников и за более высокую стоимость.

https://1prime.ru/20240308/846096891.html

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россия, испания, спг