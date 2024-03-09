https://1prime.ru/20240309/846117465.html

Доля рубля в расчетах с Африкой выросла почти в два раза

Доля рубля в расчетах с Африкой выросла почти в два раза - 09.03.2024, ПРАЙМ

Доля рубля в расчетах с Африкой выросла почти в два раза

Объем рублевых расчетов с Африкой в 2024 году составил 48,1 процента, пишет РБК со ссылкой на данные Центробанка. | 09.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-09T23:56+0300

2024-03-09T23:56+0300

2024-03-09T23:57+0300

россия

африка

рубль

https://cdnn.1prime.ru/img/84095/18/840951857_0:150:2872:1766_1920x0_80_0_0_6c499fddc6e93f7ea7fbea1911dd8f7c.jpg

МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Объем рублевых расчетов с Африкой в 2024 году составил 48,1 процента, пишет РБК со ссылкой на данные Центробанка.В 2022 году доля расчетов в рублях с африканским континентом был 21,9 процента.Более того, значительно увеличился объем рублевых расчетов со странами Америки — с 22,7 до 35,1 процента.Что касается доли российской валюты с азиатскими странами, она выросла слабо — с 20,5 до 24 процента. Также указывается, что снизилась доля оплат в валютах недружественных стран (евро, доллар США и другие) — с 45,1 до 20,5 процента.Ранее отмечалось, что доля резервных валют в торговле Турции снизилась до минимальных значений с 2016 года в декабре 2023-го, при этом доля рубля достигла максимума с 2020 года.

https://1prime.ru/20240308/846090069.html

африка

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, африка, рубль