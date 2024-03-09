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Доля рубля в расчетах с Африкой выросла почти в два раза
Доля рубля в расчетах с Африкой выросла почти в два раза - 09.03.2024, ПРАЙМ
Доля рубля в расчетах с Африкой выросла почти в два раза
Объем рублевых расчетов с Африкой в 2024 году составил 48,1 процента, пишет РБК со ссылкой на данные Центробанка. | 09.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-09T23:56+0300
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2024-03-09T23:57+0300
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МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Объем рублевых расчетов с Африкой в 2024 году составил 48,1 процента, пишет РБК со ссылкой на данные Центробанка.В 2022 году доля расчетов в рублях с африканским континентом был 21,9 процента.Более того, значительно увеличился объем рублевых расчетов со странами Америки — с 22,7 до 35,1 процента.Что касается доли российской валюты с азиатскими странами, она выросла слабо — с 20,5 до 24 процента. Также указывается, что снизилась доля оплат в валютах недружественных стран (евро, доллар США и другие) — с 45,1 до 20,5 процента.Ранее отмечалось, что доля резервных валют в торговле Турции снизилась до минимальных значений с 2016 года в декабре 2023-го, при этом доля рубля достигла максимума с 2020 года.
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россия, африка, рубль
Доля рубля в расчетах с Африкой выросла почти в два раза
Рублевая доля в расчетах России и Африки возросла до 48,1 процента
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ.
Объем рублевых расчетов с Африкой в 2024 году составил 48,1 процента, пишет РБК
со ссылкой на данные Центробанка.
В 2022 году доля расчетов в рублях с африканским континентом был 21,9 процента.
Более того, значительно увеличился объем рублевых расчетов со странами Америки — с 22,7 до 35,1 процента.
Что касается доли российской валюты с азиатскими странами, она выросла слабо — с 20,5 до 24 процента.
Курс предпримет вторую попытку снижения к 90 рублям за доллар
Также указывается, что снизилась доля оплат в валютах недружественных стран (евро, доллар США и другие) — с 45,1 до 20,5 процента.
Ранее отмечалось, что доля резервных валют в торговле Турции снизилась до минимальных значений с 2016 года в декабре 2023-го, при этом доля рубля достигла максимума с 2020 года.