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Что скрывают банки, предлагая выгодные вклады

Что скрывают банки, предлагая выгодные вклады - 09.03.2024, ПРАЙМ

Что скрывают банки, предлагая выгодные вклады

Банковские услуги все чаще становятся объектом массовой рекламы. Особенно усердно некоторые банки продвигают открытие вкладов под очень заманчивый процент... | 09.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-09T02:02+0300

2024-03-09T02:02+0300

2024-03-09T02:02+0300

банковские вклады

кирилл данилов

эксклюзив

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МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Банковские услуги все чаще становятся объектом массовой рекламы. Особенно усердно некоторые банки продвигают открытие вкладов под очень заманчивый процент. Какие риски здесь нужно учитывать, рассказал агентству “Прайм” адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.Под видом вклада в банке могут предложить оформить страховой полис или другой инвестиционный продукт. На первый взгляд, разница незаметна. Казалось бы, механизм тот же: потребитель предоставляет денежные средства банку, тот их возвращает через время с процентами. "Однако при страховании жизни ваши денежные средства будут задействованы в инвестиционных программах", - обращает внимание юрист.По его словам, указанные продукты имеют сомнительную и рисковую доходность - банк не может гарантировать клиенту получение прибыли. "Но самое неприятное – в случае досрочного снятия денежных средств банк вернет только выкупную сумму. А она, как правило, составляет половину от вложенных средств", - объясняет Данилов.При этом, если страхование не инвестиционное, а накопительное – взносы придется делать регулярно. В противном случае банк или страховщик вправе расторгнуть договор. Еще один недостаток - срок такого вклада составляет в среднем от трех лет.Также часто в банках предлагают открыть вклад в драгоценных металлах, ведь "металлы – это вечные ценности, их стабильность доказана тысячелетиями, а их покупка не облагается НДС". Это только отчасти правда. Однако банки умалчивают о том, что цены на металлы также подвержены инфляции. К тому же, счета в драгоценных металлах не попадают в систему страхования вкладов и в случае банкротства банка вернуть вложения будет очень сложно, отмечает юрист.Еще один важный аспект: резкое повышение ставок по вкладам может сигнализировать о том, что банк с трудом исполняет свои обязательства. Поэтому ему приходится привлекать все больше средств. "Для потенциального вкладчика это – красный флаг", - предупреждает эксперт.В последнее время особую популярность обрели вклады до востребования. Причем проценты по таким депозитам зачастую оказываются выше, чем проценты по срочным вкладам. Однако ставка по накопительному счету, как правило, плавающая. Она может зависеть от:Кроме этого, в договоре может быть указано и условие о дополнительной комиссии, взимаемой при отсутствии активности либо при низком остатке на счете. А снятие средств до определенного договором срока может снизить ставку практически до нулевой.По мнению Данилова, совокупность перечисленных условий сводит на нет всю доходность такого сберегательного счета для рядового клиента. "В условиях растущей инфляции целесообразнее открыть срочный вклада под меньший, но твердый процент", - полагает он.Вообще, если сотрудник банка торопит или дает на подписание сразу огромное количество документов – будьте внимательны. Возможно, вас хотят обмануть. "При заключении договора внимательно ознакомьтесь с его условиями" - подытожил адвокат.

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Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

банковские вклады, кирилл данилов, эксклюзив