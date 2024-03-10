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В США объявили об успешном испытании гиперзвукового аппарата Talon-A (TA-1)
В США объявили об успешном испытании гиперзвукового аппарата Talon-A (TA-1) - 10.03.2024, ПРАЙМ
В США объявили об успешном испытании гиперзвукового аппарата Talon-A (TA-1)
Американская компания Stratolaunch LLC заявила об успешном завершении испытания гиперзвукового летательного аппарата Talon-A (TA-1). | 10.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-10T05:09+0300
2024-03-10T05:09+0300
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Американская компания Stratolaunch LLC заявила об успешном завершении испытания гиперзвукового летательного аппарата Talon-A (TA-1).В ноябре Stratolaunch LLC получила контракт в рамках программы американских военно-морских сил (ВМС) по развитию гиперзвуковых полетов."Компания Stratolaunch LLC рада сообщить об успешном завершении первого управляемого полета испытательного летательного аппарата Talon-A, TA-1", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.Там добавили, что основные задачи летного испытания включали в себя "безопасное спускание летательного аппарата TA-1 с воздуха, зажигание двигателя, разгон, устойчивый набор высоты и контролируемую посадку на воду".
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сша, гиперзвуковое оружие, испытания
Вооружения, США, гиперзвуковое оружие, испытания
В США объявили об успешном испытании гиперзвукового аппарата Talon-A (TA-1)
Stratolaunch: в США завершились испытания гиперзвукового аппарата Talon-A (TA-1)
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Американская компания Stratolaunch LLC заявила об успешном завершении испытания гиперзвукового летательного аппарата Talon-A (TA-1).
В ноябре Stratolaunch LLC получила контракт в рамках программы американских военно-морских сил (ВМС) по развитию гиперзвуковых полетов.
"Компания Stratolaunch LLC рада сообщить об успешном завершении первого управляемого полета испытательного летательного аппарата Talon-A, TA-1", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.
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Там добавили, что основные задачи летного испытания включали в себя "безопасное спускание летательного аппарата TA-1 с воздуха, зажигание двигателя, разгон, устойчивый набор высоты и контролируемую посадку на воду".