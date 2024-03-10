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В парламенте Крыма назвали четырех врагов полуострова
В парламенте Крыма назвали четырех врагов полуострова - 10.03.2024, ПРАЙМ
В парламенте Крыма назвали четырех врагов полуострова
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что лидеры США, Великобритании, Франции и Германии за последние два года превратились в... | 10.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-10T05:23+0300
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что лидеры США, Великобритании, Франции и Германии за последние два года превратились в настоящих врагов российского Крыма. Крым в этом году встречает 10-ю годовщину воссоединения полуострова с Россией. Она пройдет под девизом "Крымская весна – все началось с нас". В регионе по этому случаю запустили в соцсетях флешмоб "СпасибоЗаКрым". "Такие как Байден (президент США Джо Байден - ред.), Макрон (президент Франции Эммануэль Макрон – ред.), Сунак (премьер Великобритании Риши Сунак – ред.), или тот же Шольц (канцлер ФРГ Олаф Шольц – ред.) и им подобные за последние, особенно, два года стали настоящими врагами российского Крыма", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, у лидеров западных стран в течение первых восьми лет с 2014 года была прекрасная возможность посетить российский Крым и увидеть, как здесь живут люди, но они ее проигнорировали. "Теперь им нечего делать на нашей крымской земле", - подчеркнул глава парламента. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Политика, РОССИЯ, КРЫМ, США, ФРАНЦИЯ, ФРГ
В парламенте Крыма назвали четырех врагов полуострова
Спикер Константинов: лидеры США, Британии, Франции и ФРГ стали врагами Крыма
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что лидеры США, Великобритании, Франции и Германии за последние два года превратились в настоящих врагов российского Крыма.
Крым в этом году встречает 10-ю годовщину воссоединения полуострова с Россией. Она пройдет под девизом "Крымская весна – все началось с нас". В регионе по этому случаю запустили в соцсетях флешмоб "СпасибоЗаКрым".
"Такие как Байден (президент США Джо Байден - ред.), Макрон (президент Франции Эммануэль Макрон – ред.), Сунак (премьер Великобритании Риши Сунак – ред.), или тот же Шольц (канцлер ФРГ Олаф Шольц – ред.) и им подобные за последние, особенно, два года стали настоящими врагами российского Крыма", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, у лидеров западных стран в течение первых восьми лет с 2014 года была прекрасная возможность посетить российский Крым и увидеть, как здесь живут люди, но они ее проигнорировали.
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"Теперь им нечего делать на нашей крымской земле", - подчеркнул глава парламента.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".