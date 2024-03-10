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США отправили первое судно для обустройства морского коридора в Газу - 10.03.2024, ПРАЙМ
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США отправили первое судно для обустройства морского коридора в Газу
США отправили первое судно для обустройства морского коридора в Газу - 10.03.2024, ПРАЙМ
США отправили первое судно для обустройства морского коридора в Газу
США отправили корабль с оборудованием для обустройства морского коридора по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа, сообщило центральное командование США... | 10.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-10T05:39+0300
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. США отправили корабль с оборудованием для обустройства морского коридора по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа, сообщило центральное командование США (CENTCOM). Президент США Джо Байден ранее приказал Пентагону построить временный порт для доставки гуманитарной помощи в секторе Газа. При этом американский лидер заверял, что военных США в анклаве не будет. Позднее представитель Пентагона разъяснил инициативу Байдена: проект предполагает создание плавучего пирса, куда - предположительно, с Кипра - будут завозиться грузы для последующей доставки на берег маломерными судами. Военные США будут присутствовать только на кораблях у побережья, а на берег не ступят. Ранее об отправке кораблей для обустройства пирса не сообщалось. Как сообщает командование в соцсети Х, "9 марта корабль ВМС США General Frank S. Besson... покинул базу Лэнгли-Юстис", направившись в Восточное Средиземноморье. Корабль отбыл "менее чем через 36 часов" после соответствующего объявления Байдена о создании морского коридора, отмечает командование. Добавляется, что судно перевозит оборудование для создания временного порта для доставки гуманитарных грузов в анклав. В Пентагоне ранее отмечали, что для обустройства морского коридора потребуется более тысячи военных, а вся операция займет, вероятно, до 60 дней.
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сша, газа
США, Газа
05:39 10.03.2024 (обновлено: 05:45 10.03.2024)
 
США отправили первое судно для обустройства морского коридора в Газу

Пентагон: США отправили первое судно для обустройства морского коридора в Газу

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГрузовое судно
Грузовое судно - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. США отправили корабль с оборудованием для обустройства морского коридора по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа, сообщило центральное командование США (CENTCOM).
Президент США Джо Байден ранее приказал Пентагону построить временный порт для доставки гуманитарной помощи в секторе Газа. При этом американский лидер заверял, что военных США в анклаве не будет. Позднее представитель Пентагона разъяснил инициативу Байдена: проект предполагает создание плавучего пирса, куда - предположительно, с Кипра - будут завозиться грузы для последующей доставки на берег маломерными судами. Военные США будут присутствовать только на кораблях у побережья, а на берег не ступят.
Ранее об отправке кораблей для обустройства пирса не сообщалось.
Как сообщает командование в соцсети Х, "9 марта корабль ВМС США General Frank S. Besson... покинул базу Лэнгли-Юстис", направившись в Восточное Средиземноморье. Корабль отбыл "менее чем через 36 часов" после соответствующего объявления Байдена о создании морского коридора, отмечает командование.
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Добавляется, что судно перевозит оборудование для создания временного порта для доставки гуманитарных грузов в анклав.
В Пентагоне ранее отмечали, что для обустройства морского коридора потребуется более тысячи военных, а вся операция займет, вероятно, до 60 дней.
 
СШАГаза
 
 
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