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"Страшнее ядерного оружия". Forbes назвал главную угрозу для гегемонии США

"Страшнее ядерного оружия". Forbes назвал главную угрозу для гегемонии США - 10.03.2024, ПРАЙМ

"Страшнее ядерного оружия". Forbes назвал главную угрозу для гегемонии США

Стремление стран БРИКС под руководством России и Китая к созданию независимых от доллара цифровых платежных систем опаснее для гегемонии США, чем ядерное... | 10.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-10T07:19+0300

2024-03-10T07:19+0300

2024-03-10T07:20+0300

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МОСКВА, 10 мар – ПРАЙМ. Стремление стран БРИКС под руководством России и Китая к созданию независимых от доллара цифровых платежных систем опаснее для гегемонии США, чем ядерное оружие, утверждают авторы Forbes, ссылаясь на оценки экономистов.Как считают опрошенные изданием экономисты, создание Китаем и Россией платежной системы, основанной на технологии блокчейн —"опаснее для американской гегемонии, чем ядерное оружие".Авторы статьи напоминают, что в последние годы государства-члены БРИКС изучали способы покончить с зависимостью от американского доллара. А введением Соединенными Штатами финансовых санкций в отношении Российской Федерации стремление к независимости от доллара заметно возросло.Как недавно заявил помощник президента России Юрий Ушаков, "создание в рамках БРИКС независимой расчетной платежной системы, которая основывалась бы на самых современных технологиях, таких как цифровые валюты и блокчейн" – важная цель на перспективу. Новая система, как считает Ушаков, стала бы комфортной для стран, населения и бизнеса, не требовала бы значительных расходов и была бы вне политики. Между тем Китай, как напоминает Forbes, внедряет цифровой юань, стремясь контролировать внутренние финансовые потоки и конкурировать с американским долларом на мировой арене, напоминает издание.

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сша, гегемония сша, доллар, россия, цифровые валюты